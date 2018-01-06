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娛樂

嚇／唐振剛第一次下廚　差點燒掉廚房

記者翁新涵╱台北報導2018/01/06 10:30
▲唐振剛雖然第一次下廚差點發生火災，但還是挺會做菜的唷。（圖／翻攝唐振剛臉書，2018.01.06）
▲唐振剛雖然第一次下廚差點發生火災，但還是挺會做菜的唷。（圖／翻攝唐振剛臉書，2018.01.06）

電影《角頭2》在前製作業時，為了讓片中的「五虎將」培養感情，到民宿一起住兩個禮拜，生活起居都得自己來，唐振剛便透露：「大多都是我跟尚禾在煮飯阿，還有加上人碩。」

三人做菜各有各的特色，每當食材買回來之後，唐振剛會先站在食材前看半天，腦子裡盤算什麼食材可以做什麼料理，非要等到一切都計劃好了才開始動手烹煮；而鄭人碩則是食材來了，不管三七二十一就直接開煮，什麼都可以加，一邊煮一邊試吃再調整味道；黃尚禾則是走「虛華」路線，而且一定要有完美的擺盤。

三人的個性也剛好符合片中各自的角色，一個是愛慕虛榮的角頭、另一個是出謀劃策的軍師型角頭，至於鄭人碩的做菜方式，則跟《角頭2》裡的阿慶一樣，屬於衝鋒陷陣的武將角頭。


▲黃尚禾和唐振剛（右）上直播節目做菜，挺有一手。（圖／理大國際多媒體提供，2018.01.06）

唐振剛也回憶起自己第一次下廚，是為了幫昔日Energy團員燉燒酒雞補身體，結果酒加太多險些將廚房燒起來，他說：「當時我只想著要加越多米酒越好，所以米酒拿起來一直倒，整鍋都是酒結果突然『嘩！』的一聲，大火竄起差點把抽油煙機給燒了！」

 

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關鍵字唐振剛黃尚禾角頭2
陳喬恩從小被「呼巴掌」變孤僻個性

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