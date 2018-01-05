美股盤後─未在意疲弱就業報告 道瓊大幅收高220點

S&P 500 指數收高 19.16 點或 0.70% 至 2743.15。

Nasdaq 指數收高 58.64 點或 0.83% 至 7136.56。

道瓊與 Nasdaq 均創下自 2006 年以來，最佳開年第一周漲勢。 道瓊工業平均指數收高 220.74 點或 0.88% 至 25295.87。

華爾街未在意低於預期的就業報告，美國股市週五上漲，道瓊大幅收高 220 點，今年開年走勢強勁，三大主要指數均創新歷史高點。

費城半導體指數收高 8.47 點或 0.64% 至 1325.71。

分析師說，長期股價已見超漲，但因減稅，投資人並未在意。川普總統上個月簽署了一項法案，將公司稅由 35% 降低至 21%。

美國勞工部今日公布，美國 12 月新增就業 14.8 萬人。分析師預估新增就業為 19 萬人。

分析師說，就業報告對股市的影響屬中性。該數據有點讓人失望，但不致改變 Fed 的政策。且 12 月與 1 月的就業報告往往有所偏差。

就業報告公布後，美國指數期貨削減漲幅，但很快反彈。

分析師說，這份報告暫時擺脫了通貨膨脹壓力。Fed 於 2018 年升息不致超過預期的三次。

週五公布的其他數據包括，供應管理協會 (ISM) 12 月非製造業指數下降至 55.9，11 月為 57.4。11 月工廠訂單上升 1.3%，高於預期。

2018 年開年，美國股市表現搶眼。道瓊，S&P 500 與 Nasdaq 本週分別上漲 2.3%，2.6% 與 3.4%。

美國股市本週並創下重要的里程碑。週四，道瓊收盤首度站上 25000 點大關，由 24000 點上漲至 25000 點僅用了 23 個交易日，創下最快速的 1000 點漲勢。

本週稍早，S&P 500 與 Nasdaq 亦分別收盤首度突破了 2700 點與 7000 點。

在海外，國際股市今日強勁上漲。投資人未在意北韓與西方國家的政局緊張，焦點在股市的漲勢動能。

泛歐指數上漲 0.9%。在亞洲，日經指數上漲 0.9%，上海綜合指數收高 0.2%。