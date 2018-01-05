川普內幕新書開賣 登暢銷排行榜冠軍

（中央社記者江今葉華盛頓5日專電）美國記者沃爾夫關於美國總統川普入主白宮的新書今天正式開賣，立即登上暢銷排行榜冠軍，網路書店評價高達五顆星。
一早大華府地區書店就湧入不少人潮，想入手這本暢銷書，書店店員說，好久沒有這樣的景象了。
沃爾夫（Michael Wolff）新著「烈焰與怒火：川普白宮內幕」（Fire and Fury: Inside the TrumpWhite House，暫譯），因媒體披露書摘未演先轟動。
川普稱新書為「假貨」，白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）則斥為「純屬想像」；川普一位律師則以「事涉誹謗」，尋求禁止新書發行。
在媒體大量報導下，這本新書提早4天，在今天正式上市。美國連鎖書店邦諾（Barnes & Noble）位於維吉尼亞州阿靈頓（Arlington）內的一家分店，是今早官網顯示，大華府地區唯一一家有書上架的分店。
也因此，儘管今天上午大華府地區氣溫在零下11度，仍有不少民眾頂著寒冬，趕在書店開門時到店裡搶書。可惜店裡的書連上架都來不及，就被預約一空，店員只能一一向隅民眾致歉，還不忘順便推銷有聲書，可惜不受消費者青睞。
不光民眾對這本書興趣高昂，開門短短20分鐘時間，就有至少3家媒體背著攝影機或相機到店裡探尋拍攝的可能性，但都遭到拒絕。
看到所有民眾開口問的都是這本書，儘管抱歉，但店員私下說，已經很久沒看到這樣的景象了，特別是在網路消費日漸盛行的現在，一早就有這麼多人到店裡問書，讓她挺感動的。
也趕著大早想搶書的保羅（Paul）從事自由業，一直是民主黨的堅定支持者。他說，其實他對川普的宮廷內鬥一點興趣也沒有，也不想知道誰對誰有什麼看法，「這幾天媒體引述的川普評價，跟我一直以來認為的毫無二致。」但因為川普大動作試圖阻止，讓保羅對這本書產生興趣。
他覺得川普會這麼反對，當然跟他討厭有人說他壞話的性格有關，但他也認為這意味書中許多內容有其根據，激發他想一窺內幕真相的興趣。他笑說，這本書能成為排行榜冠軍，「川普是最佳推銷員」。
這本書不光登上最暢銷書籍，電子商務網站亞馬遜（Amazon）的讀者評價中，91%給予五顆星的最高評價。有趣的是，許多人和保羅一樣是衝著川普力阻出版才買的，讀不讀是一回事，但希望藉由購買這本書表達對川普的不滿。1070106