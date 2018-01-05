川普內幕新書開賣 登暢銷排行榜冠軍

在媒體大量報導下，這本新書提早4天，在今天正式上市。美國連鎖書店邦諾（Barnes & Noble）位於維吉尼亞州阿靈頓（Arlington）內的一家分店，是今早官網顯示，大華府地區唯一一家有書上架的分店。

也因此，儘管今天上午大華府地區氣溫在零下11度，仍有不少民眾頂著寒冬，趕在書店開門時到店裡搶書。可惜店裡的書連上架都來不及，就被預約一空，店員只能一一向隅民眾致歉，還不忘順便推銷有聲書，可惜不受消費者青睞。

不光民眾對這本書興趣高昂，開門短短20分鐘時間，就有至少3家媒體背著攝影機或相機到店裡探尋拍攝的可能性，但都遭到拒絕。

看到所有民眾開口問的都是這本書，儘管抱歉，但店員私下說，已經很久沒看到這樣的景象了，特別是在網路消費日漸盛行的現在，一早就有這麼多人到店裡問書，讓她挺感動的。

也趕著大早想搶書的保羅（Paul）從事自由業，一直是民主黨的堅定支持者。他說，其實他對川普的宮廷內鬥一點興趣也沒有，也不想知道誰對誰有什麼看法，「這幾天媒體引述的川普評價，跟我一直以來認為的毫無二致。」但因為川普大動作試圖阻止，讓保羅對這本書產生興趣。

他覺得川普會這麼反對，當然跟他討厭有人說他壞話的性格有關，但他也認為這意味書中許多內容有其根據，激發他想一窺內幕真相的興趣。他笑說，這本書能成為排行榜冠軍，「川普是最佳推銷員」。

這本書不光登上最暢銷書籍，電子商務網站亞馬遜（Amazon）的讀者評價中，91%給予五顆星的最高評價。有趣的是，許多人和保羅一樣是衝著川普力阻出版才買的，讀不讀是一回事，但希望藉由購買這本書表達對川普的不滿。1070106