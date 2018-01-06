直播／力阻勞基法闖關　時力府前與警對峙

群眾6日清晨6時許在現場搭起5座帳篷，警方勸阻無效，警民爆發短暫衝突。上午7時49分，警方以違反道路交通管理處罰條例，在道路堆積、置放、設置或拋擲足以妨礙交通之物，對時代力量主席黃國昌開出勸導單，但遭到拒收。 警方隨即要求黃國昌10分鐘內清除帳篷，仍遭再度遭到拒絕，進而於8時10分許對黃國昌開出罰單，並動員警力準備拆除帳棚。時代力量立委與群眾則手勾手，將帳篷團團圍住，與警方開始對峙。

為了反對勞基法修法，時代力量5名立委昨晚至總統府前禁食，並試圖搭帳篷長期抗戰，警方今(6)日上午勸導拆除帳棚未果，動用優勢警力欲排除帳篷，時代力量立委與群眾手勾手護帳篷，警民對峙中。

6日凌晨，時代力量立委徐永明欲帶助理借道介壽派出所前往總統府前，但因警方只同意領有立院助理證者與律師進入，雙方一度在派出所外對峙僵持。

台北市警察局對此表示，總統府前為集會遊行禁制區域，靜坐行為已違反集會遊行法，目前警方採柔性勸導作為，現場未限制委員自由，針對違反集遊法已舉牌完成蒐證。另外，現場設置帳篷等障礙物，本日執行道路交通障礙排除。除先期業告知交通法令，並實施柔性勸導黃國昌等，請其自行拆除。惟該等拒絕配合；本局中正一分局遂依道路交通管理處罰條例第82條1項1款(在道路堆積、置放、設置或拋擲足以妨礙交通之物。經勸導行為人不即時清楚，視同廢棄物，依廢棄物法令清除之。）予以告發。並實施現場帳篷等障礙排除。

針對時代力量立委在府前抗議禁食，行政院發言人徐國勇6日上午陪同院長賴清德到嘉義半天岩紫雲寺參拜祈，接受媒體聯訪時表示，今天天氣非常冷，希望他們保重身體。徐國勇說從民調與各方意見可以看出來，有6成以上民眾支持勞基法修改，監察院日前也糾正去年勞基法修法考慮沒有那麼周延，顯示這次勞基法修法是正確的。

針對勞基法修法有無跟在野黨溝通，徐國勇說，我們傾聽所有的意見，在總質詢時，行政院長賴清德有聽過時代力量立委的意見。

★用路人行經總統府周邊請改道，交通管制狀況如下：

（一）重慶（衡陽至愛國）雙向管制。

（二）懷寧街（寶慶至貴陽）雙向管制。

（三）博愛寶慶管制往東。

（四）凱道（重慶至公園）雙向管制。

（五）貴陽街（博愛至公園）雙向管制。

（六）愛國重慶往東慢車道管制。

★時代力量黨團直播畫面：