糗翻！媽媽手機驚見「無碼奶照」　一旁爸爸還添亂

實在是太尷尬了！一名女網友在「Dcard」中表示，媽媽拿哥哥的舊手機來用，但純粹只會使用撥打電話功能，某日她無意間在媽媽的手機中發現哥哥遺留的「無碼奶照」，嚇得想趕緊幫忙刪除，卻被站在一旁的爸爸全看光，直呼「這絕對是我有生之年裡前五大尷尬的一天」。

該名女網友在文中提到，媽媽對3C特別不感興趣，且拿的是哥哥的舊手機，純粹用來打電話，照相功能和相簿一次也沒開過。她接著說：「今天我跟爸媽出去吃飯，一時心血來潮想幫我媽換掉封面上我哥跟他朋友的照片，結果一打開相簿…我的老天鵝，一往下滑就是一張奶照，特別高清無碼的那種，我爸還站在我旁邊啊」。