糗翻！媽媽手機驚見「無碼奶照」　一旁爸爸還添亂

實在是太尷尬了！一名女網友在「Dcard」中表示，媽媽拿哥哥的舊手機來用，但純粹只會使用撥打電話功能，某日她無意間在媽媽的手機中發現哥哥遺留的「無碼奶照」，嚇得想趕緊幫忙刪除，卻被站在一旁的爸爸全看光，直呼「這絕對是我有生之年裡前五大尷尬的一天」。
該名女網友在文中提到，媽媽對3C特別不感興趣，且拿的是哥哥的舊手機，純粹用來打電話，照相功能和相簿一次也沒開過。她接著說：「今天我跟爸媽出去吃飯，一時心血來潮想幫我媽換掉封面上我哥跟他朋友的照片，結果一打開相簿…我的老天鵝，一往下滑就是一張奶照，特別高清無碼的那種，我爸還站在我旁邊啊」。
尷尬之餘，她擠出笑容詢問媽媽要不要幫忙清空哥哥的舊照片，邊勾選著相簿「我媽懵懂無知，無比愉快的回說好啊」，爸爸卻不贊同，在一旁添亂表示：「也許哥哥還需要呢，先不要刪」，讓她瀕臨崩潰：「我的天，再不刪你老婆就會知道你兒子是個手機裡存了奶照，還不鎖不刪的男人了」並依然故我的按下刪除，且說：「哥，你總有一天會感激我拯救蒼天大地拯救你」。
文章一推出，逗得網友們哈哈大笑，且紛紛回應「糗死，以後要放文件保險箱啦」、「你要慶幸點開不是動作片 不然你媽就難解釋了」、「真是善良的妹妹」、「嚇死我了，以為手機內是你媽的奶照，你爸還站在旁邊」。