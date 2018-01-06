NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
新奇總覽寵物總覽男女之間網路追追追松菸文創
即時跑馬燈小熊端3年12億合約　 卡布拒絕驚見媽媽手機藏奶照　爸爸還添亂理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
新奇

糗翻！媽媽手機驚見「無碼奶照」　一旁爸爸還添亂

生活中心／綜合報導2018/01/06 10:36
▲糗翻！媽媽手機驚見「無碼奶照」，一旁爸爸還添亂。（示意圖／翻攝自pixabay）
▲糗翻！媽媽手機驚見「無碼奶照」，一旁爸爸還添亂。（示意圖／翻攝自pixabay）

實在是太尷尬了！一名女網友在「Dcard」中表示，媽媽拿哥哥的舊手機來用，但純粹只會使用撥打電話功能，某日她無意間在媽媽的手機中發現哥哥遺留的「無碼奶照」，嚇得想趕緊幫忙刪除，卻被站在一旁的爸爸全看光，直呼「這絕對是我有生之年裡前五大尷尬的一天」。

該名女網友在文中提到，媽媽對3C特別不感興趣，且拿的是哥哥的舊手機，純粹用來打電話，照相功能和相簿一次也沒開過。她接著說：「今天我跟爸媽出去吃飯，一時心血來潮想幫我媽換掉封面上我哥跟他朋友的照片，結果一打開相簿…我的老天鵝，一往下滑就是一張奶照，特別高清無碼的那種，我爸還站在我旁邊啊」。

尷尬之餘，她擠出笑容詢問媽媽要不要幫忙清空哥哥的舊照片，邊勾選著相簿「我媽懵懂無知，無比愉快的回說好啊」，爸爸卻不贊同，在一旁添亂表示：「也許哥哥還需要呢，先不要刪」，讓她瀕臨崩潰：「我的天，再不刪你老婆就會知道你兒子是個手機裡存了奶照，還不鎖不刪的男人了」並依然故我的按下刪除，且說：「哥，你總有一天會感激我拯救蒼天大地拯救你」。

文章一推出，逗得網友們哈哈大笑，且紛紛回應「糗死，以後要放文件保險箱啦」、「你要慶幸點開不是動作片 不然你媽就難解釋了」、真是善良的妹妹」、「嚇死我了，以為手機內是你媽的奶照，你爸還站在旁邊」。

關鍵字無碼奶照手機照相相簿
根本是遊樂園！航海王作者豪宅曝光

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房市價疲 自住投資增溫
房市價疲 自住投資增溫
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan