NBA／德羅贊第3節暴走　暴龍客場咬傷公鹿

NBA美國職籃6日的比賽，由密爾瓦基公鹿在在主場迎戰多倫多暴龍，兩隊上半場打得很膠著，但暴龍靠著主將DeMar DeRozan(德羅贊)在第3節7投6中的超高命中率，帶領球隊逐漸拉開比分，再加上暴龍禁區籃板上的優勢，終場就以129:110帶走勝利。

DeRozan此役一開始表現並不好，不過球隊靠著Serge Ibaka在上半場8投7中的神勇表現，打出亮麗的團隊進攻，第2節結束時他們以61:59領先2分。

第3節開打後，戰況迅速風雲變色，不只DeRozan找回了手感，單節投進6球；中鋒Jonas Valanciunas也多次利用二次進攻打進2+1，暴龍單節得到43分，反觀公鹿僅有19分，兩隊分差也迅速拉開到20以上，比賽的勝負也失去了懸念。