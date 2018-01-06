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NBA／德羅贊第3節暴走　暴龍客場咬傷公鹿

記者黃建霖／綜合報導2018/01/06 11:52
▲DeMar DeRozan。（圖／美聯社／達志影像）
▲DeMar DeRozan。（圖／美聯社／達志影像）

NBA美國職籃6日的比賽，由密爾瓦基公鹿在在主場迎戰多倫多暴龍，兩隊上半場打得很膠著，但暴龍靠著主將DeMar DeRozan(德羅贊)在第3節7投6中的超高命中率，帶領球隊逐漸拉開比分，再加上暴龍禁區籃板上的優勢，終場就以129:110帶走勝利。

DeRozan此役一開始表現並不好，不過球隊靠著Serge Ibaka在上半場8投7中的神勇表現，打出亮麗的團隊進攻，第2節結束時他們以61:59領先2分。

第3節開打後，戰況迅速風雲變色，不只DeRozan找回了手感，單節投進6球；中鋒Jonas Valanciunas也多次利用二次進攻打進2+1，暴龍單節得到43分，反觀公鹿僅有19分，兩隊分差也迅速拉開到20以上，比賽的勝負也失去了懸念。

目前暫居明星賽票王的「希臘怪物」Giannis Antetokounmpo，此役依舊利用14投9中的高命中率、拿下24分，同時還有5籃板和5助攻，不過在球隊陷入得分荒時，他沒能有效做出回應，也導致比賽在第3節後半段完全失控。

暴龍方面，DeRozan僅拿下20分，但是他在第3節的暴走演出，是球隊能提前鎖定勝局的關鍵。而此外Valanciunas則是用9投8中的高命中率拿下20分，還拉下13顆籃板。

兩隊本場比賽差距最大的部分就在於籃板的保護上，暴龍此役拿下43顆團隊籃板，反觀公鹿僅有28顆，在卡位的企圖心上就已經分出了高下。

 

 

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