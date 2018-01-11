行政院長賴清德即將入住金華官邸，傳出行政院耗資上千萬元整修，行政院發言人徐國勇今(11)日表示，總金額目前無法確定，但這是國家體制，請外界不要以「個人開支」來看待。

徐國勇說，這不是個人的問題，如果這樣看，就是錯誤解讀。他舉例，曾有他院的院長也是家住南部，但對方卻把官邸移作他用，導致後來的院長沒有官邸可住，這樣對國家體制並不好。

徐國勇表示，這不只是院長住的問題，如果官邸不整修，隨扈與國安人員將會沒地方住，還要去外面租房子。隨扈要住在台北市，且要在核心精華區，以便臨時調度，整體租金會比裝修官邸花更多錢。

徐國勇強調，這是國家維安問題，不是錢的問題。全國最重要的維安對象有3個人，分別為正副元首與行政院長。過去曾有院長想單獨去散步，但一群隨扈馬上就跟了出來，這是國家體制，院長無法單獨散步。

徐國勇說，金華官邸太久沒用了，光是冷氣就用了20幾年，請大家思考，這該不該換？這樣要花多少錢？由於金華官邸包括隨扈宿舍，光是換冷氣就要幾百萬元。政府的預算是公開的，決算也要報告，大家不必擔心金額不公開。

徐國勇說，金華官邸的屋頂漏水非常嚴重，這是賴清德目前無法進駐的原因。也因為金華官邸年久失修，所以維修預算多了一點。