百貨公司廁所傳出鬧鬼？一名女網友在網路分享自己姐姐遇鬼的事件，他表示姐姐在百貨公司當櫃姐，有一天下班送完客後，整層樓都走了，整理完櫃位就跑去上廁所，卻突然傳出敲門聲，回敲之後才想起根本沒人，又聽到隔壁有女生在哼歌，嚇得奔出廁所，明明沒人耳邊還傳來：嘻嘻～ 妳聽到了對吧？嘻嘻～嘻嘻～嘻嘻，瞬間毛骨悚然！讓原 po 也雞皮疙瘩的說，「這個是我姐跟我說過最可怕的故事」。

這名網友在 Dcard 貼文中表示，姐姐以前在某百貨公司的潮流品牌服飾櫃位上班， 10 點送完客之後習慣會整理一下櫃位，當時櫃在 6 樓最深處，整層樓都走了，燈也只剩照明燈，整理到一半突然想上廁所，上到一半突然有人敲門，下意識回敲，隨即心想不對勁「這層樓不是都沒人了嗎？」，瞬間毛骨悚然。這時隔壁又傳來女生輕輕的哼著歌聲，嚇得趕緊擦屁股奔出廁所立馬跑回櫃上。

回到櫃上後，櫃姐趕緊抓著包包和私人物品想跑到員工出入口，因為路線會經過剛剛客用女廁，當快走到廁所時，傳來了高跟鞋「扣 扣 扣～ 扣 扣 扣」的聲音。可怕的是，這層樓是潮流運動品牌，員工不會穿高跟鞋，很確定同層的 3 位女櫃姐不會穿高跟鞋上班。更毛的是，當他決定用衝的經過廁所到員工出入口時，卻聽到有個女生輕輕在她耳邊說「嘻嘻～ 妳聽到了對吧？嘻嘻～嘻嘻～嘻嘻～」。對此，原 po 只說在台南，怕被告就不說是哪間了。

文章引起熱議，紛紛留言猜測地點，說「這太猛了」、「以後晚上不敢在百貨公司上廁所」、「台南XXX刺激到不行」。不過，原 po 說不用太擔心，姐姐在那上班也只有遇到這一次。