iPhone遺失、被偷怎麼辦　幾個步驟一定要做到

首先打開電腦，連上網址icloud.com，登入自己的Apple ID和密碼，就可以開始使用尋找我的iPhone功能。你可以在上面看到所有自己的蘋果設備，所以如果是iPad或Mac筆電遺失也同樣可以使用這個功能。

提醒iPhone使用者們務必開啟Find My iPhone功能，如果沒有開啟的話，會無法在登入帳號後找到你的裝置，就需要直接報警囉。有些電真的不能省，把它打開吧！

其實 iPhone 遺失或被偷大部分狀況，都是救得回來的！大家還是要記得保護好自己的隨身貴重物品才是最治本的啊！

如果當下情況緊急又沒有筆電可用，就跟有iPhone的朋友借一下手機登入帳號吧！

點擊你遺失的裝置，如果它是開機狀態，就會顯示出定位位置，方便你尋找遺失的手機；如果被關機了則會顯示離線，請把「找到時請通知我」勾選起來，手機若有開機、連網時就會接收到通知。而遺失模式則可以設定號碼，讓撿到的人方便找到你。但這只限定你是遺失手機，撿到的人又很善良的狀況

如果你確定手機是被偷，手上又一時沒有手機的IMEI碼，擔心裡頭的資料被看光光、或是身份被盜用、盜刷，這時候請心一橫，點擊「清除iPhone」吧！它會在手機連上網時自動把手機中的所有資訊都刪除，可以避免更多的財物和隱私權損失

iPhone被清除時也會顯示訊息

步驟2：通知電信公司手機遺失

除了手機內社群網站的紀錄可能被盜用，被盜打、盜傳簡訊也會非常麻煩，請打給電信公司，停用原本手機中的SIM卡。電信人員會在全球維修系統上標註這支手機是遺失/失竊狀態，讓侵佔手機的人無法轉賣。另外，如果要申請新的SIM卡，是需要雙證件的喔！若申辦手機的不是你本人而是父母，也請父母跑一趟電信公司，或是跟他們借證件才能重新申辦。

步驟3：報警

雖然有人覺得都被偷了，報警也沒用，但做了總比沒做好；報警則是能防範手機在台灣被轉賣的可能性，確保你的身份資料不被不法人士利用。

每支手機都有一組獨一無二的IMEI，你可以在iPhone的設定-- >一般-- >關於本機中找到IMEI碼，iPhone的外盒背面也有寫IMEI，如果你害怕手機遺失，就把IMEI碼記到筆記本上，或是存到雲端吧！

然後，請帶著你的IMEI碼跟警察報案，並提供遺失時間、地點，以及你的個人資料等等的資訊。

※ 本文由電獺少女授權刊出