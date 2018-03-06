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生活

當一次偷餵貓的幽靈　『與貓相伴的幽靈生活』小遊戲

文／電獺少女2018/03/06 20:30
▲看到一直喵喵叫的貓真的會忍不住就想給牠們罐罐阿!!（圖／電獺少女提供）
▲看到一直喵喵叫的貓真的會忍不住就想給牠們罐罐阿!!（圖／電獺少女提供）

不曉得讀者會不會有那種"就算死了，就算變成鬼也要做____!!"的想法呢？今天要來介紹的這款遊戲『與貓相伴的幽靈生活』，主角就是一位已經過世但無法成佛的幽靈，不知道為了什麼被吸引到小時候住的家中，而且居然有好多貓咪…？難道是死了也要變成貓奴嗎？來看看到底是怎麼一回事吧!

一開始會有一小段劇情故事，原來玩家在遊戲中要扮演的是一位幽靈，幽靈被貓咪吸引回小時候所住的老家後，在家中找到了貓糧餵食了貓咪後，主角決定在還沒成佛的這段日子裡，就這樣與貓咪作伴一起生活一陣子

進入房子後會發現房子中沒有任何家具，既然想要照顧這些貓咪，那麼就從放食物開始吧！點選房子右下的貓咪食盆後，就可以添加貓飼料餵食貓咪

吃完飼料的貓咪會給金幣，這些金幣可以在商店購買新的道具、傢俱、料理…等等，商店可以從畫面左側的商店選單中進入

購買後選擇設置，將物品放到想擺設的位置後貓咪就會自己來使用，使用完畢後貓咪一樣會奉上金幣～越高級的物品，貓咪使用後就會給更多金幣回禮；常常可以看到畫面上會一直有彈幕之類的文字，有時候是遊戲教學、有時候是跟貓咪相關的各種小知識！

『與貓相伴的幽靈生活』是有故事劇情的，在主畫面左側有個目標按鈕，點下後可查看目前關卡所需的任務，只要達成任務後就能通關，而隨著關卡的推進，會解鎖更多的故事劇情，當然在商店中也能解鎖更多更棒的傢俱

如果貓咪的數量很少怎麼辦呢？玩家可以手動連續點擊右下方的貓咪按鈕來召換貓咪，當然也可以按上方的餵食木天蓼來召喚貓咪，木天蓼可以花費卷或是觀看廣告來使用，使用時可以召喚到比較稀有的貓咪，如果想蒐集圖鑑的人，餵食木天蓼觀看廣告的冷卻時間到的時候就可以點一下。

本來以為是款普通的放置遊戲，沒想到一點開之後就一直沉迷其中，除了想看更多幽靈與幽靈朋友們的劇情跟各種不同品種的貓咪之外，當然也是想快點看看還有什麼可愛的傢俱可以讓我佈置幽靈的家！遊戲不但可愛，且操作起來又很簡單，推薦給喜歡貓咪的大家唷！

 

※ 本文由電獺少女授權刊出

關鍵字貓咪手遊放置app評測電獺少女
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