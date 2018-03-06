影／廖人帥嗆金曲獎打開歌手路　卻自嘲「跑龍套的」

廖人帥去年憑藉張靚穎〈名畫〉MV，奪得全球共12項大獎及4項入圍，才華洋溢且身兼導演、藝人雙重身分受到外界矚目，儘管MV一推出屢獲國際獎項肯定，卻在去年金曲獎失利，廖人帥難掩不滿情緒，寫歌怒嗆金曲獎，而這一嗆卻開啟他從未料想的歌手之路，因此他自嘲表示，「是個半吊子跑龍套的。」

此次廖人帥推出單曲〈沒有關係〉的合作對象大有來頭，正是來自大陸的話題饒舌歌手－徐真真。在地下饒舌音樂深耕多年的徐真真，在實境節目《中國有嘻哈》中因為緊張出錯，一夜間突然成為網路酸民攻擊的目標，儘管對他的作品印象不深，大多人卻肯定記得他在節目中Freestyle歌詞裡的「沒有關係」、「麥克風下一個到底在哪」。