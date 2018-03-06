影／廖人帥嗆金曲獎打開歌手路　卻自嘲「跑龍套的」

廖人帥去年憑藉張靚穎〈名畫〉MV，奪得全球共12項大獎及4項入圍，才華洋溢且身兼導演、藝人雙重身分受到外界矚目，儘管MV一推出屢獲國際獎項肯定，卻在去年金曲獎失利，廖人帥難掩不滿情緒，寫歌怒嗆金曲獎，而這一嗆卻開啟他從未料想的歌手之路，因此他自嘲表示，「是個半吊子跑龍套的。」
此次廖人帥推出單曲〈沒有關係〉的合作對象大有來頭，正是來自大陸的話題饒舌歌手－徐真真。在地下饒舌音樂深耕多年的徐真真，在實境節目《中國有嘻哈》中因為緊張出錯，一夜間突然成為網路酸民攻擊的目標，儘管對他的作品印象不深，大多人卻肯定記得他在節目中Freestyle歌詞裡的「沒有關係」、「麥克風下一個到底在哪」。
▲廖人帥與《中國有嘻哈》歌手徐真真合作單曲。（圖／華納提供 , 2018.03.05）
廖人帥與徐真真也將彼此經歷寫進歌詞，哪裡跌倒哪裡站起來，歌曲以自我嘲諷、雲淡風輕的寫出了他們的心聲，也樂觀勇敢地繼續努力屬於自己的夢想。此外，廖人帥這一次透過華納音樂推出單曲，是不是有機會成為華納旗下的藝人？對此華納音樂表示：「杉哥一直很欣賞有才華的人，所以雙方維持良好互動，以後的事不排除任何可能性。」
▲廖人帥在歌詞加入許多親身經歷。（圖／華納提供 , 2018.03.05）