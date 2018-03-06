流動數據費至少減3成 3大電訊股應聲跌 市值單日蒸

中聯通昨一度低見 9.29 元，創 1 年新低，收盤報 9.36 元。中移動被指不計減值業績遜預期，全日低見 70 元，股價創逾 3 年半以來低位，收市報 70.3 元，錄得 6 連跌，累計跌約 6%。

中聯通股價

李克強指出，擴大公共場所免費上網範圍，明顯降低家庭寬頻、企業寬頻和專線使用費，移動流量資費年內至少降 3 成，讓用戶受惠。

《星島日報》引述耀才證券研究部總監植耀輝表示，新政策可能成為觸發新一輪降費的導火線，對營運商肯定不是好事。事實上，近年用戶數據使用增長很快，但平均每月每戶收入 (APRU) 卻升不上去，也說明電訊股的政策風險很大，加上未來 5G 的資本開支持續，電訊股持續受壓。

以中移動為例，數據費用下降，令該公司去年首 3 季手機上網流量按年增長 1.13 倍，但同期 APRU 僅為 60.5 元，按年跌 2.7%。

北京民眾對於電訊商降低資費表示歡迎。有北京用戶稱，中移動收費最貴，月費計畫提供的數據流量偏少。例如，每月收費 80 元人民幣，只有 2GB 數據用量，相對偏貴。若選擇流量較多的月費計畫，每月收費動輒接近 200 元。她期望用合理的收費，獲得更多數據流量。

3 大電訊商昨晚深夜發公告表態支持提速降費，將適時推出相應舉措，落實國家政策要求，降低政策對經營業績的影響。3 大運營商稱，工信部會統一披露具體的時間表。

工信部部長曲圩表示，過去 3 年，提速降費等工作取得顯著成效。現在光纖、寬頻用戶數和手機寬頻用戶數均位居世界第一；降費方面，3 年來，寬頻用戶單價下降 90%，移動通信客戶單價下降了 83.5%。

港股腹背受敵，昨日大跌近 700 點，再度失守 3 萬點大關，收盤報 29886 點，跌 697 點，國指下跌 213 點至 11991 點，全日成交 1184.7 億元。截至今早零時，恒指夜期報 30162 點，高水 276 點。

瑞士寶盛私人銀行高級證券分析師周雯玲接受香港《明報》採訪時表示，美國總統川普宣布對進口鋼鐵及鋁徵收高關稅，使外圍不穩，導致港股市底偏弱。另一個原因是大陸正在舉行兩會，迄今都以壞消息為主，例如突宣布削減移動網絡流量資費，令中移動 (0941-HK) 等中資電訊股下跌。但市場最憂慮的是金融監管政策，擔心若由劉鶴主導金融政策，將加大力度去槓桿，令中資金融股的風險溢價提升，1 月入市的外資可能相繼沽貨。

展望港股後市，恒指早前反彈至 31800 點左右即遇阻力回落，僅 5 個交易日便從高位回落近 2000 點。渣打財富管理投資策略主管梁振輝認為，短期內有可能下探 2 月初的低位 29129 點，但希望能夠營造雙底後再向上突破，畢竟基本因素並不差，企業獲利有實質好轉，只待兩會過後政策明朗，氣氛便有望扭轉。

光大新鴻基金融財富管理策略師溫傑表示，恒指再度跌穿 100 日均線，形勢並不樂觀，根據 2014 年甚至 2015 年「大時代」後的經驗，跌市的第 2 隻腳有可能比第 1 隻腳更低，意味 29129 點亦非牢不可破。