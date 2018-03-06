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盤前財經大事搶先讀2018年3月6日

鉅亨網2018/03/06 08:10
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今日操盤前瞻

海外法說會：台達電、聯亞
法說會：為升、聯亞、致和證、群電
除權息：元大美債 20 年
減資暫停交易：台蠟
增資股上市：為升

美國 1 月耐久財訂單
歐盟 2 月零售業採購經理指數


大立光業績疲軟 分析師：首季獲利堪憂 恐引爆另一波殺盤

股王大立光 (3008-TW) 昨 (5) 日公布 2 月營收為 22.17 億元，月減 36.82%，年減 35.37%，為 2 年來營收新低，雖然 3 月營收可望回升，今日股價也勉強守住 3700 元大關，但證券分析師認為，目前手機產業對大立光相當不利，不排除引發另一波殺盤的摜壓股價。閱讀全文...

 

〈兆豐金展望〉砸人力成本拚洗錢防制 美國 4 分行去年業績全衰退

兆豐金 (2886-TW) 砸重本拚洗錢防制，導致去 (2017) 年兆豐銀美國 4 分行業績全衰退，不過，兆豐金董事長張兆順表示，除了紐約分行擔任國際清算銀行業務，洗錢防制改善工程時間較長之外，其他分行改善狀況很快，因此，雖然分行去年業績衰退，但估計今年業績就會成長。閱讀全文...

 

〈台塑企業春酒〉越鋼 2 號高爐 5 月點火 年產值將達 733 億元

台塑 (1301-TW) 越南河靜鋼董事長陳源成昨 (5) 日表示，越鋼運轉狀況相當不錯，目前總產能約 200 萬噸，若今年 5 月 2 號高爐順利點火，今年總生產量達 500 萬噸不成問題，預計年產值可達逾 25 億美元，約新台幣 733 億元。閱讀全文...

 

三星新旗艦 S9 系列搶先登台 中華電門市半小時額滿 預購量業界第一

三星新旗艦 GalaxyS9 及 S9 + 搶先在台上市，揭開上半年旗艦機戰火，電信三強也期望靠著旗艦機來拉高資費，祭出預購優惠，今 (5) 日果然衝出人氣，中華電 (2412-TW) 率先宣布門市預購半小時內額滿，預購量業界第一；遠傳 (4904-TW) 及台灣大 (3045-TW) 也表示預購相當熱烈。閱讀全文...

 

高盛：課徵關稅 增加了美國退出 Nafta 的可能性

川普上週四宣布，將對進口鋼與鋁課徵關稅。高盛銀行分析師說，這顯示白宮在其他貿易問題上，也會採取較強硬的立場，包括退出北美自由貿易協定 (NAFTA)。閱讀全文...

 

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