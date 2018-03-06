MLB／擠下凱戈　虎王將擔任太空人開幕戰先發

太空人總教練今(6)日接受訪問時表示，球隊名投Justin Verlander(韋藍德)將擔任他在休士頓的首次開幕戰先發，於3月30日對戰遊騎兵。而根據美媒推測，他的對手可能將是左投Cole Hamels。

太空人王牌Dallas Keuchel(凱戈)此前連續2季為球隊主投開幕戰，不過今年這一個人紀錄將到此告終，而取而代之的是另一個紀錄的開始。這將是Verlander生涯第10次投開幕戰先發。

這一位35歲的右投，從2008-14賽季開始連續7年擔任老虎隊的開幕戰先發，而在2016-17他又兩度擔此要務，由此可見其在球隊的地位。