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MLB／擠下凱戈　虎王將擔任太空人開幕戰先發

體育中心／綜合報導2018/03/06 08:26
▲Justin Verlander。（圖／美聯社／達志影像）
▲Justin Verlander。（圖／美聯社／達志影像）

太空人總教練今(6)日接受訪問時表示，球隊名投Justin Verlander(韋藍德)將擔任他在休士頓的首次開幕戰先發，於3月30日對戰遊騎兵。而根據美媒推測，他的對手可能將是左投Cole Hamels。

太空人王牌Dallas Keuchel(凱戈)此前連續2季為球隊主投開幕戰，不過今年這一個人紀錄將到此告終，而取而代之的是另一個紀錄的開始。這將是Verlander生涯第10次投開幕戰先發。

這一位35歲的右投，從2008-14賽季開始連續7年擔任老虎隊的開幕戰先發，而在2016-17他又兩度擔此要務，由此可見其在球隊的地位。

太空人在去年8月底交易來Verlander，為季后賽做準備，而此舉也成為他們這一季最重要的一筆交易，「虎王」在太空人例行賽的5次先發，防禦率低到只有1.06。

而在季后賽中，Verlander出賽6場、吃下36又2/3局，總共只掉了9分。其中包括在美聯冠軍戰貢獻兩勝、防禦率僅0.56，幫助球隊逆轉洋基，他也拿下該系列賽的MVP。而在世界大賽第2和第6場比賽，他也都繳出好投，帶領球隊抱回隊史首座冠軍。

Verlander接下來兩個賽季年薪都高達2800萬美元，此外他還擁有2020年總價2200萬美元的選擇權。

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