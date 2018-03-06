台灣主要報紙重要財經新聞 2018年3月6日

大陸國務院總理李克強在政府工作報告中，訂出 2018 年大陸國內生產總值（GDP）增長預期目標為 6.5％，與去年目標一致，經濟保持平穩增長。

大陸第 13 屆全國人大一次會議昨（5）日在北京開幕，大陸國務院總理李克強在開幕式作政府工作報告，提出多項「惠企」措施，包括為企業和個人減稅降費上兆元人民幣（下同），調降工商業電價 10％。李克強並為新能源車行業送出大禮，宣布購置稅優惠政策再延 3 年；此一政策對台廠供應鏈無疑是一大利多。

金管會推動今年上市櫃公司股東會全面採用電子投票，對於手中持有多家公司股票，同時想積極參與議案投票的股東來說是一大福音，集保結算所董事長林修銘指出，推動電子投票可望保障股東參與權益、減少舟車勞頓；行政院副院長施俊吉也表示，可增加外資對台灣資本市場的信賴。