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台灣主要報紙重要財經新聞 2018年3月6日

鉅亨網2018/03/06 08:26
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大陸國務院總理李克強在政府工作報告中，訂出 2018 年大陸國內生產總值（GDP）增長預期目標為 6.5％，與去年目標一致，經濟保持平穩增長。

大陸第 13 屆全國人大一次會議昨（5）日在北京開幕，大陸國務院總理李克強在開幕式作政府工作報告，提出多項「惠企」措施，包括為企業和個人減稅降費上兆元人民幣（下同），調降工商業電價 10％。李克強並為新能源車行業送出大禮，宣布購置稅優惠政策再延 3 年；此一政策對台廠供應鏈無疑是一大利多。

金管會推動今年上市櫃公司股東會全面採用電子投票，對於手中持有多家公司股票，同時想積極參與議案投票的股東來說是一大福音，集保結算所董事長林修銘指出，推動電子投票可望保障股東參與權益、減少舟車勞頓；行政院副院長施俊吉也表示，可增加外資對台灣資本市場的信賴。


聯合報

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經濟日報

蘋概三雄營收黯淡
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美鋼鋁重稅 可有條件豁免

蘋果日報

FII 快速通關 送件→上會 35 天
博通敵意收購高通 美官方介入調查
上市櫃股東會 全面電子投票

中國時報

周四開市 每公斤菜價不低於 18 元
景氣復甦龜速 下半年不妙
川普貿易戰 將成市場黑天鵝

工商時報

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陸 M2 增速 揮別兩位數時代
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自由時報

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