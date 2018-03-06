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奇力新旗下旺詮厚膜電阻即日起調漲25%起跳 光頡是

鉅亨網2018/03/06 08:34
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國巨 (2327-TW) 旗下電感廠奇力新 (2456-TW) 子公司旺詮在 2 月下旬宣布暫停接受厚膜電阻全系列所有型別新訂單後，旺詮宣布，即日起調漲厚膜電阻報價，漲幅 25% 起跳，比 1 月初的 15% 還高。法人預期，旺詮漲價後，光頡 (3624-TW) 也可能跟進調漲。

旺詮在昨晚發出業務副總李彥儒署名的漲價通知，由於原材料成本持續攀升及庫存水位降低，經過審慎評估後，自即日起，調漲厚膜電阻單價 25% 以上。

旺詮指出，漲價的電阻產品規格，包括 0402、0603、0805、1206、1210、2010、2512 等系列貼片電阻，以及 0402 Array、0603 Array 等系列貼片電阻。旺詮表示，業務團隊將重新提供報價，並依據新單價開始接單。

晶片電阻是繼電容之後，被動元件第 2 個漲價的產品，包括國巨今年也已經分別在 1 月及 2 月兩度調漲晶片電阻價格。

法人指出，晶片電阻是繼電容之後，被動元件第 2 個漲價的產品，由於電阻的製程因為有用到電鍍，因此能夠供應的廠商在越來越嚴格的環保法規要求下，產能擴充也多少受到限制，也造成了現在在供需失衡下，廠商接連的漲價動作。

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