中市列高接梨穗災害地區　可申請現金救助

市府農業局表示，中央氣象局於1月29日發布低溫訊息後，農業局即透過多種管道，通知各區公所及農會協助農民做好防寒措施，並持續掌握災害狀況；因低溫危害農作物為延遲性損害，農業局已照農委會農糧署指示，依《農業天然災害救助辦法》規定於3月2日前，邀集農委會及農糧署組成勘查小組，確認災情後陳報中央完畢。

針對台中市高接梨穗日前因低溫受到農損，行政院農委會5日傍晚已公告列為高接梨穗天然災害現金救助地區，農民可前往所在地區公所提出現金救助申請；市府農業局表示，受災梨農可持身分證、印章及土地證明資料至土地所在區公所申請，如經公所勘查確認災損達20%，每公頃可獲6萬元救助金。

農業局表示，農委會已於5日傍晚，公告台中市為高接梨穗天然災害現金救助地區，依《農產業天然災害救助作業要點》輔導公所啟動現金救助申請及實地勘查作業，受災梨農可持身分證、印章及土地證明等資料，至土地所在區公所申請，如經公所勘查確認災損達20%，每公頃可獲6萬元救助金。

梨穗災損確認後，除中央的現金救助，農業局也會依《台中市農業災害復建補助作業要點》第7點規定，補助農民果樹類清園藥劑每公頃4,000元，及有機質肥料每公頃2,600元，屆時農民可向土地所在農會申請。

農業局並指出，近年來極端氣候所引起的天然災害強度及頻率不斷增加，農業生產風險也隨之增加；因此，市府配合農委會推動試辦高接梨天然災害保險，保險費由市府補助三分之一、中央補助三分之一、農民負擔三分之一，107年梨(颱風及豪雨)保險投保日期至3月31日截止，呼籲台中市農友參與政府推動的農作物保險商品，以獲得更大保障。