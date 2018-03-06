NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈想白停不繳停車費　計程車麻煩大了金融科技應用夯　長期成長趨勢不變500M飆網換到凱擘只要$799
中央社

越南鋼鐵需求大 越鋼全產全銷供不應求

中央社2018/03/06 08:37
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者韋樞台北6日電）台塑企業旗下越南河靜鋼鐵廠第一座高爐去年5月底點火以來，碳鋼產量已達200萬公噸，越鋼估計越南今年進口鋼品達2000萬公噸，越鋼全產全銷，還支應中鋼公司，產量供不應求。

處於經濟成長階段的越南，鋼鐵消費量頗大，越鋼依東南亞鋼鐵協會(SEAISI)統計，2016年越南鋼鐵產量僅866萬公噸，進口量為1748萬公噸，消費量高達2235萬公噸，市場需求非常大。

越鋼是東南亞最具規模的高爐鋼鐵廠，越鋼已成為繳納河靜省進出口稅最大戶，甚至貢獻越南的經濟成長，備受越南政府重視，因此越鋼所有產量全力配合越南政府工業發展目標，致力提升產能、產品開發，穩定供應越南當地客戶，與越南國內廣大鋼鐵下游加工業共榮發展。

越鋼董事長陳源成告訴中央社記者，越鋼第二座高爐預計今年5月可以點火生產，兩座高爐截至今年底產量可達500萬公噸碳鋼，相對越南去年進口鋼品約1700餘萬公噸，今年估計進口量可達2000萬公噸，其中熱軋品占1000萬公噸，越鋼的產量根本供不應求。

陳源成指出，越鋼在正式生產前的困境已經過去，現在生產相當順利，目前越鋼鋼品產量內銷越南占85%，外銷東協各國占15%；越鋼的大股東中鋼公司還可以享有一年向越鋼200萬公噸額度的鋼材提貨權。

中鋼公司表示，去年10月起中鋼3號高爐大修至今年2月底重新點火生產期間，除了自家大修前多生產一些鋼胚備用，同時再從越鋼、日本新日鐵鋼鐵廠、俄羅斯等地進口鋼胚軋鋼支援客戶需要，其中從越鋼進貨約10萬公噸扁鋼胚支應。（編輯：張均懋）1070306

嘉縣長初選疑涉賄 2人交...雷倩：婦聯會無170個紙箱...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan