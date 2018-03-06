台股盤前—美股反彈台股可望開高 有機會重返月線、季

台股昨 (5) 日早盤雖逆勢開高，一度收復季線，惟在追價買盤力道不足下，中場指數由紅翻黑，失守半年線，終場下跌 55.27 點、以 10642.9 點作收。法人指出，台股今 (6) 日可望受惠美股反彈而開高，指數有機會重返月線與季線。

從昨日三大法人表現來看，三大法人同步偏空，外資與陸資賣超 102.13 億元，外資自營商賣超 0.41 億元，投信賣超 2.38 億元，自營商自行買超 2.89 億元，自營商避險賣超 18.16 億元，三大法人合計賣超 125.56 億元；其中，外資在金控股上賣壓最重。