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台股盤前—美股反彈台股可望開高 有機會重返月線、季

鉅亨網2018/03/06 08:40
鉅亨網 / NOWnews
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台股昨 (5) 日早盤雖逆勢開高，一度收復季線，惟在追價買盤力道不足下，中場指數由紅翻黑，失守半年線，終場下跌 55.27 點、以 10642.9 點作收。法人指出，台股今 (6) 日可望受惠美股反彈而開高，指數有機會重返月線與季線。

從昨日三大法人表現來看，三大法人同步偏空，外資與陸資賣超 102.13 億元，外資自營商賣超 0.41 億元，投信賣超 2.38 億元，自營商自行買超 2.89 億元，自營商避險賣超 18.16 億元，三大法人合計賣超 125.56 億元；其中，外資在金控股上賣壓最重。

從市場消息面來看，蘋概股大立光、可成與 GIS-KY 公布 2 月營收，均較上月衰退 3 成以上，其中，GIS 單月營收月減 4 成為 55.3 億元；大立光營收僅 22.1 億元、月減 37%，創 2 年來低點；可成則是月減 3 成為 57.02 億元。

法人認為，大立光 2 月營收低於法人預期，且累計前 2 月營收衰退 2 成，大幅低於市場預期，雖 3 月營收可望回升，但目前手機產業對大立光相當不利，短線股價可能出現殺盤摜壓。

可成除公布 2 月營收外，也同步公布去年財報，稅後純益為 218 億元、與 2016 年相當，每股純益 28.35 元，董事會並決議擬每股配發 12 元現金股利，以昨日收盤價 349.5 元計算，現金殖利率 3.4%。

反觀被動元件市況則是相當暢旺，龍頭廠國巨 2 月營收續站穩 30 億元大關、達 32.15 億元，雖較 1 月小幅下滑，但較去年同期則大幅成長 60.6%；美律 2 月自結合併營收 8.83 億元，月減 57.8%，年減 28.02%，為全年低點。

看好 C2C 電商市場背後寄取件商機成長力，連鎖超商全家宣布瞄準個人賣家需求推出「店到店取貨付款金流服務」，創超商業先例，預期新服務推出後，全家將可搶下更多超商取貨的貨量，藉此提升物流收入。

華信投顧分析師邱鼎泰指出，美股周一因川普的貿易戰市場解讀緩和而反彈大漲，預期台股今日可望開高，題材方面可留意美股上漲的概念股，包括 DRAM、3D 感測、矽晶圓與無線充電等；若美股未出現太大變動，短線上台股要大跌不易，指數今天有機會重返月線與季線。

法人表示，指數近期呈現 10500 點至 11000 點區間震盪整理，預估前波 10937 點為反彈高點，台股短線要站上 11000 點大關不太容易。

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