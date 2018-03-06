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武陵地區獼猴肆虐　各單位共商治猴措施

記者黃玿琮／台中報導2018/03/06 11:25
▲武陵地區傳出野生的臺灣獼猴向遊客搶食，甚至侵入農場掠食的情形。(圖／記者黃玿琮攝)
▲武陵地區傳出野生的臺灣獼猴向遊客搶食，甚至侵入農場掠食的情形。(圖／記者黃玿琮攝)

武陵地區傳出當地野生的臺灣獼猴向遊客搶食，甚至侵入農場掠食的消息，讓當地管理單位相當頭疼。為積極處理武陵地區的人猴衝突問題，林務局東勢林區管理處邀集雪霸國家公園管理處、武陵農場等相關單位，召開「107年度武陵地區獼猴危害相關權益人說明討論會」，共同討論治猴措施。

東勢林區管理處指出，從106年3月起委託東海大學林良恭教授團隊，執行「武陵地區臺灣獼猴族群調查及脫序獼猴防治試驗計畫」；根據林良恭教授初步調查結果，武陵農場附近共有5個獼猴群，總數大約有100多隻。調查發現猴群搗蛋的地點都聚集在遊客密集的區域，顯示原本怕人的猴子可能因遊客好心餵食後變得不怕人，甚至聚在遊客活動的區域主動搶食遊客或販賣部、露營區的食物。

針對調查發現目前迫切需解決的問題，東勢林區管理處於3月5日由副處長陳燿榮主持，召開「107年度武陵地區獼猴危害相關權益人說明討論會」；邀集雪霸國家公園管理處、武陵農場、臺中市政府農業局、和平區公所、和平警分局、保安警察第七總隊第五大隊雪霸分隊，以及富野度假村等相關單位，齊聚武陵山莊共同討論治猴措施。

▲武陵地區傳出野生的臺灣獼猴向遊客搶食，東勢林管處邀集相關單位研商防治辦法。(圖／東勢林區管理處提供2018.3.6)

會中，與會人員針對獼猴搶食、遊客不當餵食、獼猴翻找垃圾桶及危害農作的問題，均有深入的討論。針對獼猴侵入果園、農場掠食農作的情況，目前以架設電圍網防護最為有效；若能在較外圍的地方架設電圍網嚇阻獼猴侵入，可大幅減少農作損失，配置電牧器的電圍網因安全度高，也不會造成人員或野生動物的傷亡。

此外，武陵農場也嘗試改種植獼猴沒有興趣的作物，例如去(106)年開始種植杭菊就頗有成效，今年預計增加種植面積以彌補水果損失的缺口。同時各單位也將持續加強向遊客宣導勿隨意餵食野生動物，以免猴害更加嚴重。

東勢林區管理處今(107)年也預計參考國外國家公園的做法，設計專屬的防猴垃圾桶，讓遊客方便丟棄但獼猴或其他野生動物無法翻找取食。東勢林區管理處呼籲，民眾上山遊憩時應注意勿餵食野生動物、隨意丟棄垃圾，並妥善保管攜帶的食物，以避免野生動物因人為活動造成行為改變，甚而對民眾造成危害，讓美好的山林景色及野生動物可以與人類和平共存。

關鍵字武陵台灣獼猴東勢林區管理處
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