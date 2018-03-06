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今日天氣／全天充滿涼意　白天最高溫僅20度上下

生活中心／綜合報導2018/03/06 09:00
▲今、明（ 6 日、 7 日）兩天東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部、東半部地區及馬祖有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲時晴。（圖／NOWnews資料照）
▲今、明（ 6 日、 7 日）兩天東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部、東半部地區及馬祖有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲時晴。（圖／NOWnews資料照）

昨天（ 5 日）中午以前各地氣溫仍像夏天，溫暖偏熱，高溫約達 29 至 32 度，台東大武地區甚至有焚風發生，高溫 36.6 度；中午過後，由於鋒面通過，東北季風增強，天氣逐漸轉涼。氣象局指出，今、明（ 6 日、 7 日）兩天東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部、東半部地區及馬祖有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲時晴。

氣象局表示，今天（ 6 日）受到東北季風影響，北台灣清晨的低溫約 15 、 16 度，白天高溫也只有 20 度上下，整天都頗有涼意，應注意氣溫的變化適時添加衣物；至於中南部的溫度也會下降，不過幅度較小，高溫約 27 到 29 度，低溫則在 16 到 20 度，屬於白天舒適溫暖、早晚偏涼的天氣型態，而花東氣溫約 19 至 24 度，感受舒適；降雨方面，迎風面的北部及東半部地區仍有局部短暫雨，中南部山區也有飄雨的機率，北台灣地區民眾建議外出攜帶雨具備用。

此外，強烈東北風影響，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區易有 8 至 10 級強陣風，台灣（含各外島）沿海及鄰近海域並有較大風浪，海邊活動及海上作業的朋友應留意。

氣象局提醒，今日西半部地區及澎湖、金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，請民眾多加注意。

關鍵字短暫雨天氣涼意東北季風
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