NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈想白停不繳停車費　計程車麻煩大了金融科技應用夯　長期成長趨勢不變500M飆網換到凱擘只要$799
中央社

前川普競選幕僚 拒交通俄門資料

中央社2018/03/06 08:56
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國總統川普的前競選幕僚紐恩伯格（Sam Nunberg）今天說，他拒絕依據傳票提供資料給通俄門調查團隊。

法新社報導，2015年任職於川普競選團隊的紐恩伯格說，蒐集他與其他重要幕僚之間的電子郵件等通訊往來，特別是與巴農（Steve Bannon）和史東（RogerStone）的，實在是太麻煩，他不會交出資料。

他向有線電視新聞網（CNN）表示：「他們想要我接受大陪審團審問…我為什麼要去？我不會如他們所願讓案子成立。」

紐恩伯格據稱自2011年起任職於川普集團（TrumpOrganization），之後成為川普競選團隊的支薪幕僚。

不過，由於他好幾年前在臉書頁面發表的強烈種族主義言論被挖出，2015年8月遭到開除。

儘管與川普之間依舊存有敵意，紐恩伯格仍說，他不會配合「獵巫」調查。

他說，調查川普競選團隊與俄羅斯可能勾結的特別檢察官穆勒（Robert Mueller）團隊，上月底向他問話5個多小時。

自那之後，穆勒就要求他提供與競選團隊人員的所有紀錄與通訊，紐恩伯格說，蒐集這些資料太費時了。

他告訴微軟國家廣播公司（MSNBC）：「我才不想花80個小時蒐集我與巴農和史東之間的電郵，如果他們因為這樣想把我抓起來，那就真的很好笑。史東是我的導師，就像我的家人，我才不會做這種事。」

紐恩伯格說，從穆勒提出的問題可得知，他在調查川普2013年將環球小姐選美比賽移師莫斯科舉辦時，關於川普與妓女之間的傳聞。

紐恩伯格也說，調查人員含沙射影地說，史東曾與亞桑傑（Julian Assange）創辦的維基解密（WikiLeaks）勾結。維基解密2016年中公布自民主黨候選人希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）競選陣營駭得的文件。

美國情報機關表示，那些文件是代表或由俄羅斯政府非法取得。

紐恩伯格說，穆勒可能握有川普某種不法行為的證據，「但我不確定」。他告訴CNN：「我不知道他在調查什麼。」（譯者：張曉雯/核稿：陳昱婷）1070306

美國貨幣政策趨緊 投信看...嘉聯益斥資15.7億 買下...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan