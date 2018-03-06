前川普競選幕僚 拒交通俄門資料

紐恩伯格據稱自2011年起任職於川普集團（TrumpOrganization），之後成為川普競選團隊的支薪幕僚。

他向有線電視新聞網（CNN）表示：「他們想要我接受大陪審團審問…我為什麼要去？我不會如他們所願讓案子成立。」

法新社報導，2015年任職於川普競選團隊的紐恩伯格說，蒐集他與其他重要幕僚之間的電子郵件等通訊往來，特別是與巴農（Steve Bannon）和史東（RogerStone）的，實在是太麻煩，他不會交出資料。

不過，由於他好幾年前在臉書頁面發表的強烈種族主義言論被挖出，2015年8月遭到開除。

儘管與川普之間依舊存有敵意，紐恩伯格仍說，他不會配合「獵巫」調查。

他說，調查川普競選團隊與俄羅斯可能勾結的特別檢察官穆勒（Robert Mueller）團隊，上月底向他問話5個多小時。

自那之後，穆勒就要求他提供與競選團隊人員的所有紀錄與通訊，紐恩伯格說，蒐集這些資料太費時了。

他告訴微軟國家廣播公司（MSNBC）：「我才不想花80個小時蒐集我與巴農和史東之間的電郵，如果他們因為這樣想把我抓起來，那就真的很好笑。史東是我的導師，就像我的家人，我才不會做這種事。」

紐恩伯格說，從穆勒提出的問題可得知，他在調查川普2013年將環球小姐選美比賽移師莫斯科舉辦時，關於川普與妓女之間的傳聞。

紐恩伯格也說，調查人員含沙射影地說，史東曾與亞桑傑（Julian Assange）創辦的維基解密（WikiLeaks）勾結。維基解密2016年中公布自民主黨候選人希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）競選陣營駭得的文件。

美國情報機關表示，那些文件是代表或由俄羅斯政府非法取得。

紐恩伯格說，穆勒可能握有川普某種不法行為的證據，「但我不確定」。他告訴CNN：「我不知道他在調查什麼。」（譯者：張曉雯/核稿：陳昱婷）1070306