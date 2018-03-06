NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈想白停不繳停車費　計程車麻煩大了金融科技應用夯　長期成長趨勢不變500M飆網換到凱擘只要$799
中央社

右派勢力席捲義大利 移民憂心恐遭遣返

中央社2018/03/06 09:09
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社米蘭5日綜合外電報導）義大利國會改選昨天登場，反移民政黨「聯盟」（League）聲勢銳不可擋，無論是否具有合法身分，全國各地的移民如今都在思考他們的未來。

35歲的摩洛哥移民伊布拉欣（Ibrahim）在米蘭大教堂前兜售彩線編織的手環，談起留在家鄉、仰賴他寄錢回家的家人，伊布拉欣不禁流下淚來。

他說：「我真的很希望，他們不會讓這個國家的前景變得更糟，我想留在這裡。」

不願透露全名的伊布拉欣是少數幸運兒之一。伊布拉欣曾在一家工廠工作，因此獲得當局許可，得以留在義大利，但許可證每兩年必須更新一次。

他說：「我們經常遭遇許多問題，人們會朝我們大吼『滾回你們的國家』。」

法新社報導，這無疑是聯盟黨和另外3個中間偏右聯盟夥伴所望，他們希望移民回到自己的國家，必要時甚至將採取強制遣返的舉措。聯盟黨這回獲得的支持率，比2013年大選激增14個百分點。

中間偏右政黨矢言，若能籌組政府，將遣返數以十萬計移民，儘管這項承諾難以堅持。

調查顯示，超過60萬移民在這4年間搭船抵達義大利後，義大利人日益感到不安。上個月有一名新納粹主義分子在義大利中部地區開槍，打傷6名移民。

前總理貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）進入政壇近1/4世紀以來，聯盟黨首度取代他所屬的政黨，成為中間偏右聯盟的第一大黨，令支持者興奮不已。

43歲的辦公室職員達米歐里尼（SeverinoDamiolini）說：「薩爾維尼（Matteo Salvini）執政，肯定能解決移民問題。」

35歲的模里西斯移民蘇蒙（Kris Sumun）則說：「義大利有印度人、亞洲人和非洲人，聯盟黨不該把所有人混為一談。」蘇蒙5歲時移民義大利，在米蘭一棟建築裡擔任櫃台服務人員已長達11年。

他說：「他們必須明白，有許多人和我一樣，在這裡住了好多年，都是這個國家的資源。擁有不同膚色的我們，全都被視為是不幸且貧窮的一群人。」

蘇蒙說：「我想，這般情況今後會更加惡化。」（譯者：劉文瑜/核稿：鄭詩韻）1070306

台灣旅行法最遲16日生效川普似暗示北韓來電 白宮澄...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan