右派勢力席捲義大利 移民憂心恐遭遣返

不願透露全名的伊布拉欣是少數幸運兒之一。伊布拉欣曾在一家工廠工作，因此獲得當局許可，得以留在義大利，但許可證每兩年必須更新一次。

他說：「我真的很希望，他們不會讓這個國家的前景變得更糟，我想留在這裡。」

35歲的摩洛哥移民伊布拉欣（Ibrahim）在米蘭大教堂前兜售彩線編織的手環，談起留在家鄉、仰賴他寄錢回家的家人，伊布拉欣不禁流下淚來。

（中央社米蘭5日綜合外電報導）義大利國會改選昨天登場，反移民政黨「聯盟」（League）聲勢銳不可擋，無論是否具有合法身分，全國各地的移民如今都在思考他們的未來。

他說：「我們經常遭遇許多問題，人們會朝我們大吼『滾回你們的國家』。」

法新社報導，這無疑是聯盟黨和另外3個中間偏右聯盟夥伴所望，他們希望移民回到自己的國家，必要時甚至將採取強制遣返的舉措。聯盟黨這回獲得的支持率，比2013年大選激增14個百分點。

中間偏右政黨矢言，若能籌組政府，將遣返數以十萬計移民，儘管這項承諾難以堅持。

調查顯示，超過60萬移民在這4年間搭船抵達義大利後，義大利人日益感到不安。上個月有一名新納粹主義分子在義大利中部地區開槍，打傷6名移民。

前總理貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）進入政壇近1/4世紀以來，聯盟黨首度取代他所屬的政黨，成為中間偏右聯盟的第一大黨，令支持者興奮不已。

43歲的辦公室職員達米歐里尼（SeverinoDamiolini）說：「薩爾維尼（Matteo Salvini）執政，肯定能解決移民問題。」

35歲的模里西斯移民蘇蒙（Kris Sumun）則說：「義大利有印度人、亞洲人和非洲人，聯盟黨不該把所有人混為一談。」蘇蒙5歲時移民義大利，在米蘭一棟建築裡擔任櫃台服務人員已長達11年。

他說：「他們必須明白，有許多人和我一樣，在這裡住了好多年，都是這個國家的資源。擁有不同膚色的我們，全都被視為是不幸且貧窮的一群人。」

蘇蒙說：「我想，這般情況今後會更加惡化。」（譯者：劉文瑜/核稿：鄭詩韻）1070306