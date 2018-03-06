台灣旅行法最遲16日生效

（中央社記者鄭崇生華盛頓5日專電）美國國會今天已將「台灣旅行法」送交白宮，按照美國國會立法程序，最遲3月16日，鼓勵美台雙方所有層級官員互訪的台灣旅行法就將生效。

根據美國國會發出的通知，「台灣旅行法」已在今天送交美國總統川普，而按照美國立法程序規定，正值國會開議期間，總統於10天內簽署，法案就生效，成為正式法律；就算川普未於10天內簽名，法案也會自動生效，除非川普動用總統的否決權。

不過，「台灣旅行法」在聯邦參、眾兩院都是以無異議的方式通過，按照慣例，對兩院高度有共識的法案，川普動用否決權的可能性微乎其微。