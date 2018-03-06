台灣旅行法最遲16日生效

（中央社記者鄭崇生華盛頓5日專電）美國國會今天已將「台灣旅行法」送交白宮，按照美國國會立法程序，最遲3月16日，鼓勵美台雙方所有層級官員互訪的台灣旅行法就將生效。
根據美國國會發出的通知，「台灣旅行法」已在今天送交美國總統川普，而按照美國立法程序規定，正值國會開議期間，總統於10天內簽署，法案就生效，成為正式法律；就算川普未於10天內簽名，法案也會自動生效，除非川普動用總統的否決權。
不過，「台灣旅行法」在聯邦參、眾兩院都是以無異議的方式通過，按照慣例，對兩院高度有共識的法案，川普動用否決權的可能性微乎其微。
法律生效後，行政部門，尤其是國務院的執行意見與態度，才是美台雙方官員互訪是否鬆綁或如何鬆綁的關鍵。
對於川普預計何時簽署或是否簽署「台灣旅行法」生效，截至發稿，白宮仍未回覆詢問。
國務院東亞暨太平洋事務局發言人凱維（MichaelCavey）在國會通過法案後重申，美國基於美中三個公報與「台灣關係法」的「一中政策」不變，他還提到，根據美國憲法，行政部門和國會各自獨立，在制定美國外交政策上各具有重要作用，但互不控制也不能代表對方發言。
這項法案由共和黨籍聯邦眾議員夏波（SteveChabot）提出，共有80多位國會議員共同連署，包含聯邦眾院外交委員會主席、共和黨籍聯邦眾議員羅艾斯（Ed Royce）；參院則由聯邦參議員盧比歐（MarcoRubio）提出。
「台灣旅行法」明確指出，美國政府應「鼓勵」美國和台灣官方各層級互訪，類似議案也曾於2016年在國會兩院都提出。（編輯：紀錦玲）1070306