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佳穎2月營收同期高 今年獲利看倍增

中央社2018/03/06 09:12
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者鍾榮峰台北6日電）車用端子廠佳穎精密2月自結合併營收新台幣2.42億元，創同期新高。法人預估佳穎今年整體獲利可望較去年數倍成長。

佳穎自結2月合併營收2.42億元，較1月減少6.69億元減少64%，較去年同期7286萬元成長232.4%。

累計今年前2月佳穎自結合併營收9.11億元，較去年同期1.63億元成長458%。

佳穎指出，除營建部門陸續完工交屋認列營收外，車用和零組件部門受惠新客戶及核心技術擴增，加上併購晉碁綜效顯現，激勵佳穎2月及前2月營收連袂創同期新高。

佳穎2月適逢農曆新年假期，營建部門交屋遞延至開春後，加上實際工作天數僅15天，致使2月營收月減64%。不過受惠韓國現代車廠的車用雷射點焊端子及德國BMW車廠安全帶扣環感應元件兩大訂單加持，核心技術擴增，加上就近晉碁生產交貨，2月和前2月營收仍大幅年增。

展望第1季，佳穎車用產品訂單持續將金屬部件穩定出貨給博世（Bosch）及TE，也新增氧傳感器及安全帶扣環感應元件訂單，分別出貨給韓國現代及德國BMW車廠。

在車用雷射點焊端子，佳穎在手仍有數個雷射點焊複合模待開發，可望帶動車用雷射點焊端子需求成長，加上擴展車用端子連接器線束市場，透過策略聯盟，可望進軍中國大陸市場。

展望今年第1季，法人預估，佳穎到3月整體業績可望達標，預估第1季業績可較去年同期成長。

展望今年，法人預估，佳穎今年在汽車本業的出貨量，可望較去年成長2成以上，加上營建部門建案今年上半年可望陸續入帳，今年匯損等因素排除，預估今年每股純益（EPS）可望較去年數倍成長。(編輯：陳永昌)1070306

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