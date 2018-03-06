NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈想白停不繳停車費　計程車麻煩大了金融科技應用夯　長期成長趨勢不變500M飆網換到凱擘只要$799
鉅亨網

嘉聯益把握新訂單翻身契機 15.7億元買下旭晶現有

鉅亨網2018/03/06 09:25
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

蘋果供應鏈軟板廠嘉聯益 (6153-TW) 把握軟板天線訂單翻身契機，在台急覓購置大型現有廠房以供設備進駐，以趕上今 (2018) 年的手機市場旺季投產，該公司確定將以 15.7 億元買下位於桃園的桃園科技工業區內的旭晶能源科技 (3647-TW)現有廠房。

嘉聯益決議購置的此一新廠房，土地面積 7973.38 坪，建築物面積為 2.33 萬坪，由於廠區位於台灣北部地區且廠房面積超過 1.3 萬坪，也符合嘉聯益原來所設定的條件。

旭晶能源現正處於重整階段，嘉聯益主管表示，此一旭晶能源的廠房及土地交易案，將依照相關重整的法規辦理。

旭晶能源觀音廠圖。(攝自旭晶官網)
旭晶能源觀音廠圖。(攝自旭晶官網)

嘉聯益現正處於現金增資的繳款階段，該公司本次的現增籌資案，原擬以每股以溢價 40 元發行，原股東並訂在 2 月 21 繳款到 3 月 1 日，共 9 天的時間，但隨後嘉聯益董事會決議，除調降現增溢價由 40 元降為 38 元之外，原股東繳款期間延後為 2 月 26 日至 3 月 12 日的 15 天時間，嘉聯益辦理現金增資案，即為因應購置廠房及裝修所需，目前新廠房對於嘉聯益的趕上今年旺季投產的需求相當急迫。

嘉聯益股價今天開盤價報 38 元，較昨日上漲 0.3 元，相對於調整後的每股 38 元，並沒有價差。

嘉聯益 1 月營收為 13.37 億元，月增 7%，年增 21.14%，並創 1 年來單月營收新高。

目前 PCB 相關業者昇貿科技 (3305-TW) 也在桃園科技工業內設置粗錫精煉廠。

嘉聯益日 K 線圖

 

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字嘉聯益headline
傳中國首批CDR將獲批 有...全台最旺姊妹 輪流刮出「百...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan