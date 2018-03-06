嘉聯益把握新訂單翻身契機 15.7億元買下旭晶現有

蘋果供應鏈軟板廠嘉聯益 (6153-TW) 把握軟板天線訂單翻身契機，在台急覓購置大型現有廠房以供設備進駐，以趕上今 (2018) 年的手機市場旺季投產，該公司確定將以 15.7 億元買下位於桃園的桃園科技工業區內的旭晶能源科技 (3647-TW)現有廠房。

嘉聯益決議購置的此一新廠房，土地面積 7973.38 坪，建築物面積為 2.33 萬坪，由於廠區位於台灣北部地區且廠房面積超過 1.3 萬坪，也符合嘉聯益原來所設定的條件。

旭晶能源現正處於重整階段，嘉聯益主管表示，此一旭晶能源的廠房及土地交易案，將依照相關重整的法規辦理。