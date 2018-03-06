廣編／INFINITI　QX30搶先鑑賞巡迴展開跑

將於2018年第2季正式引進台灣的全新小型運動休旅QX30，以獨特的外型設計、動力表現、輕度越野實力及安全科技等綜合項目，在競爭激烈的小型運動休旅類別中脫穎而出，獲美國TAWA評鑑為「2017最佳小型豪華休旅車」殊榮(註1)。INFINITI TAIWAN為讓更多車迷朋友搶先鑑賞全新小型運動休旅QX30的極致魅力，自3月3日起於全台展開QX30全台搶先鑑賞巡迴展，邀請大家跟隨QX30從城市出走，開啟精彩生活，放膽越限，迎向無限。

QX30搭載同級罕見的智慧型四輪驅動系統，不僅提供絕佳適路性及安全性，更滿足車主輕度越野的渴望，QX30無論是優雅地穿梭於都會，或是奔放地縱橫於野外，都可完美詮釋「無處不入」的越限精神。動力表現上，QX30搭載2.0升高效渦輪增壓引擎，可輸出208hp同級最大馬力(註2)，搭配7速雙離合器自手排變速箱，創造線性順暢的動力輸出，外觀亦融合INFINITI獨特設計語彙與越限休旅精神，除具備休旅車的寬闊駕駛視野，專屬的鋁合金越野套件，更讓QX30展現鮮明運動風格，整體設計充滿霸氣及粗獷運動氣息。