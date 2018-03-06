美股大漲激勵台股　指標股領軍　早盤漲近130點

美股昨（5）日四大指數收紅，其中道瓊工業平均指數漲336.7點，漲幅1.37%，收24874.76點；那斯達克指數上漲72.84點，漲幅1%，收7330.70點；標準普爾500指數上漲29.69點，漲幅1.1%，收2720.94點；費城半導體指數上漲12.07點，漲幅0.89%，收1375.86點。

美股四大指數走揚，也激勵台股今（6）日開盤漲68.25點，加權股價指數以10711.15點開出，早盤大漲近130點，最高來到10775點。早盤電金漲1%上下。指標股台積電漲2.4%、鴻海漲逾1%、大立光漲0.68%。另外，聯發科、華邦電、南亞科、日月光、聯電、世芯、可成都漲逾1%。

台北股市昨日開高走低，收盤跌55.27點，收在10642.90點，跌幅0.52%，成交金額新台幣1119.82億元。台股今（6）日開盤漲68.25點，加權股價指數以10711.15點開出，早盤漲幅擴大漲近130點，最高來到10775點。各類股部分，早盤電子漲1.5%、金融也漲近1%。其他，半導體漲逾2%。電器電纜、生醫、玻璃、油電燃氣類股漲逾1%。

個股部分，指標股台積電漲2.4%，來到247.5元。鴻海漲逾1%，來到88元。大立光漲0.68%，來到3730元。宏碁漲3%，來到25.2元。聯發科、南亞科、日月光、聯電漲逾1%。另外，早盤量大走揚的還有智原、華邦電、光洋科、世芯、可成等。