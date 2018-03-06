台灣漁船遭日本水砲攻擊　吳釗燮：已提出嚴正抗議

蘇澳籍「東半球28號」兼營娛樂漁船，本月3日及4日在暫定執法線東側，連續2日被日本水產廳取締緊追，並發射水砲攻擊，對此，外交部長吳釗燮今（6）日表示，昨天早上經過各部門的研析了解，日方確實有指導過當的行為，因此在昨天中午已經正式的在台北跟東京，同步的向日本進行嚴正抗議。

吳釗燮指出，呼籲日方往後在海上執法的過程中，不能再執法過當，否則將會傷害台日之間的友誼，以後在台日對話期間，有機會就會提起。

媒體問到，台日漁權即將談判，此事件是否會影響到我方態度，還是會更強硬？吳釗燮說，不會影響到我方的態度，當然把這個問題解決掉，對台灣漁民、對台日友誼來講都是最好，會盡量協商，爭取漁民最大的權益。