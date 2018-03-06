台灣漁船遭日本水砲攻擊　吳釗燮：已提出嚴正抗議

蘇澳籍「東半球28號」兼營娛樂漁船，本月3日及4日在暫定執法線東側，連續2日被日本水產廳取締緊追，並發射水砲攻擊，對此，外交部長吳釗燮今（6）日表示，昨天早上經過各部門的研析了解，日方確實有指導過當的行為，因此在昨天中午已經正式的在台北跟東京，同步的向日本進行嚴正抗議。
吳釗燮指出，呼籲日方往後在海上執法的過程中，不能再執法過當，否則將會傷害台日之間的友誼，以後在台日對話期間，有機會就會提起。
媒體問到，台日漁權即將談判，此事件是否會影響到我方態度，還是會更強硬？吳釗燮說，不會影響到我方的態度，當然把這個問題解決掉，對台灣漁民、對台日友誼來講都是最好，會盡量協商，爭取漁民最大的權益。
媒體追問，日方是否有承諾不會再發生？吳釗燮表示，在接下來的對話當中，會跟日方提起，希望他們能答應說，以後不會再有執法過當的行為。
對於日方稱我方是違法？吳釗燮指出，經過我方昨天的研析，必須要區分3月3日與4日，3月4日我方的漁船並沒有違法，但是有違背國內相關的法規，我方的娛樂漁船不能超出30海浬的範圍，這個部分可能已經違反規定，但日方在這個部分，還沒有到達暫定執法線的部分，日方就動用緊追權，這個部分的確是跟國際法有不符的地方，因此我方也向日方提出嚴重抗議。
吳釗燮說，至於3月3日可能有違反其他相關，甚至是違反台日之間協議的行為，這個部分要由漁業署或農委會來做說明。