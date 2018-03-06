青瓦台：特使團拜會金正恩 磋商非核化

金宜謙說，雙方從5日下午6時起在北韓勞動黨總部金達萊館會晤並共進晚餐，長達4小時12分鐘。

（中央社記者姜遠珍首爾6日專電）南韓青瓦台發言人金宜謙今天召開記者會表示，南韓總統文在寅派往北韓的特使團5日晚間在北韓勞動黨總部與勞動黨委員長金正恩會面並共進晚餐，雙方也就非核化問題進行磋商。

特使團與金正恩會面時，金正恩的胞妹、勞動黨中央委員會第一副部長金與正，勞動黨中央副委員長兼統一戰線部長金英哲陪同出席，接下來進行的晚餐有金正恩夫人李雪主、祖國和平統一委員會委員長李善權、統戰部副部長孟慶日（音）等北韓人士在場作陪。

報導指出，另一名青瓦台幕僚向記者們表示，特使團與北韓的會談結果並不令人失望，特使團返回後將公布具體內容。就「南北韓是否達成一些協議」的提問，這名青瓦台幕僚給予肯定的答覆。

報導說，對於會面與晚餐持續4個小時之久，青瓦台一位人士表示，雙方想談的事情可能較多，雙方當天進行足夠的溝通。

報導稱，文在寅昨天深夜聽取身在平壤的特使團相關彙報。特使團今天將與北韓勞動黨中央委員會副委員長金英哲舉行後續會談，隨後於下午返回首爾。特使團首席特使、青瓦台國家安保室室長鄭義溶回國後，將召開記者會說明訪問北韓的結果。（編輯：陳俊碩）1070306