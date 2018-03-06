邑錡雙業務發威 2月營收年增30.5%

邑錡表示，1-2月國內外多節慶連續假期，為傳統產品出貨淡季，惟受惠創新ODM業務旗下客戶，包括Vernier、Flir Systems等在「產品設計+製造量產」營運模式帶動下，各別單一客戶訂單金額提升，創造邑錡創新ODM業務營收穩健向上。

展望2018年第1季，邑錡維持審慎樂觀態度，表示隨著物聯網技術越趨成熟，開啟智慧家庭應用龐大市場商機，近期包括Amazon、Google、Apple等國際知名品牌大廠積極採取併購策略，來加速推出新品，搶占智慧家庭市場占有率。

邑錡指出，今年陸續推出專業玩家、工業建築領域等系列升級版，以及智慧家庭應用，無線連網的數位電子貓眼進階版等新品，今年多款新品可望持續挹注更強勁的銷售表現；其中工業建築用縮時攝影新產品在長效電池續航力、防水、防塵等優勢帶動下，今年汰舊換新需求預計可超過20%的成長貢獻，成為推動品牌市占率持續壯大主要成長動能。(編輯：趙蔚蘭)1070306