台科大奈米管技術大突破　獲美化學學會獎

（中央社記者許秩維台北6日電）台灣科技大學研究團隊研發出非晶金屬玻璃合金的奈米管，成功製造出排列整齊有序的金屬奈米管陣列在矽晶圓上，是奈米管材質重大突破，並獲得美國化學學會獎。
台灣科技大學今天發布新聞稿表示，東京國際奈米科技展是全球規模最大的奈米科技展，今年共24國、500多家機構參展，台科大材料科學與工程系教授朱瑾的研究團隊成功將奈米技術應用於生物技術、能源、材料等領域，兼具開創性及實用性的成果，獲頒美國化學學會獎（ACS Award）。
研究團隊表示，一般奈米管多為混亂排列結構的碳質或陶瓷氧化物材料，如要排列成整齊的奈米管，不但製程困難、繁瑣，且很難大面積化，團隊利用非晶金屬玻璃的合金具較高強度的特性，結合簡易的半導體微影製程及濺鍍鍍膜方式，製造出排列整齊有序的金屬奈米管陣列在矽晶圓上。
朱瑾提到，這項技術不僅可以讓半導體製程更有效率並降低成本，也有機會應用在生物感測晶片上，提供更快速精準的檢測，並解決傳統半導體矽奈米元件高成本及定量檢測不易的問題，對生物感測晶片的開發與製造將有很大突破，應用層面非常廣泛。
除了突破奈米管材質，研究團隊也成功利用金屬玻璃無晶界、表面平滑、表面疏水等特性，將金屬玻璃鍍膜應用在針頭上，金屬玻璃鍍層針頭不但能有效降低注射時的摩擦力，進而減少疼痛感，也提高針頭耐用度，未來可應用在小針美容、牙醫麻醉用針、手術用縫合針，工業生產用刀具等。
台科大校長廖慶榮表示，台科大研發的非晶金屬玻璃合金的奈米管，繼去年在國際頂尖期刊「今日材料」（Materials Today）上發表突破性研究成果後，今年又獲得國際獎項肯定，更重要的是研究成果在實務上有廣泛的應用價值。（編輯：管中維）1070306