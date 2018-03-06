台科大奈米管技術大突破　獲美化學學會獎

（中央社記者許秩維台北6日電）台灣科技大學研究團隊研發出非晶金屬玻璃合金的奈米管，成功製造出排列整齊有序的金屬奈米管陣列在矽晶圓上，是奈米管材質重大突破，並獲得美國化學學會獎。

台灣科技大學今天發布新聞稿表示，東京國際奈米科技展是全球規模最大的奈米科技展，今年共24國、500多家機構參展，台科大材料科學與工程系教授朱瑾的研究團隊成功將奈米技術應用於生物技術、能源、材料等領域，兼具開創性及實用性的成果，獲頒美國化學學會獎（ACS Award）。

研究團隊表示，一般奈米管多為混亂排列結構的碳質或陶瓷氧化物材料，如要排列成整齊的奈米管，不但製程困難、繁瑣，且很難大面積化，團隊利用非晶金屬玻璃的合金具較高強度的特性，結合簡易的半導體微影製程及濺鍍鍍膜方式，製造出排列整齊有序的金屬奈米管陣列在矽晶圓上。