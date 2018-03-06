退黨選台北市長 蘇煥智：絕對選到底

（中央社記者顧荃台北6日電）宣布退出民主進步黨並參與台北市長選舉的前台南縣長蘇煥智今天表示，就算民進黨推出台北市長候選人，他仍是「絕對選到底，不要懷疑」。

蘇煥智上午接受廣播節目「蔻蔻早餐」專訪時做上述表示。

蘇煥智說，他的對手是現任台北市長柯文哲，而不是國民黨。柯文哲是「省長」，省錢是特色，但總體政績評價平平，大巨蛋處理狀況不明，也沒有具體青年政策；雖然媒體曝光度高，卻缺乏具體的政策訴求與對台北的願景。柯文哲的優勢，則是現任市長的行政資源跟柯文哲的「網紅」身分。

對於外傳總統蔡英文欲禮讓柯文哲參選台北市長，民進黨不提參選人，是因為擔心柯文哲2020年參選總統，蘇煥智認為，關鍵還是看民進黨執政狀況，蔡總統如果滿意度很高，柯文哲屆時就會有顧慮；要是執政狀況佳，其實這次也不用禮讓柯文哲參選，自己提名即可，因為現在執政不OK，柯就可透過批判拉高支持度，他建議民進黨應回到關注社會困境，滿足人民期待。