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全台最旺姊妹 輪流刮出「百萬年終獎金」頭獎100萬

鉅亨網2018/03/06 09:56
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根據台彩統計至 3 月 5 日止，百萬年終獎金刮刮樂共有 100 個頭獎 100 萬元，目前已刮出 20 個，其中一位幸運兒位在桃園市蘆竹區，年約 50 歲的婦人，由於先前自己的姊姊在蘆竹區刮中 100 萬元頭獎，因此她買完菜，想說到附近投注站試手氣，結果竟也幸運刮中頭獎 100 萬元，堪稱是全台最旺姊妹。

據台彩轉述，當天婦人買完菜，到蘆竹區附近的投注站隨意挑了一張刮刮樂，在刮開前還特別拜了一下店裡供奉的土地公，希望能中大獎，而刮開時原本還以為自己看錯了，經店家確認後，真的刮出頭獎 100 萬，婦人開心的說她們家今年真旺。

刮中大獎的婦人相當高興，還包了 6000 元紅包要給店家沾沾喜氣，店家也立刻將這筆錢捐款出去，特別的是，店家表示年初九有燕子飛到店裡來，沒想到隔了 6 天就有客人刮中 100 萬，冥冥之中和婦人隨意挑選的 69 號刮刮樂不謀而合，相當神奇。

另一位百萬頭獎得主落在台中市神岡區，台彩轉述，該店店長最近一直興起要去拜土地公的念頭，想藉由神明的保佑，讓店裡的生意可以更旺，於是準備鮮花素果，誠心誠意地參拜土地公。

後來回到店裡和同事分享時，才發現自己拜成媽祖而不是土地公，當店長還在懊悔拜錯神明時，店裡一名年紀約 2、30 歲的男性客人竟尖叫驚呼：「我刮中 100 萬了嗎？！」沒想到客人真的刮出百萬頭獎，店長驚訝地表示，神明真的很靈驗。

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