全台最旺姊妹 輪流刮出「百萬年終獎金」頭獎100萬

根據台彩統計至 3 月 5 日止，百萬年終獎金刮刮樂共有 100 個頭獎 100 萬元，目前已刮出 20 個，其中一位幸運兒位在桃園市蘆竹區，年約 50 歲的婦人，由於先前自己的姊姊在蘆竹區刮中 100 萬元頭獎，因此她買完菜，想說到附近投注站試手氣，結果竟也幸運刮中頭獎 100 萬元，堪稱是全台最旺姊妹。

據台彩轉述，當天婦人買完菜，到蘆竹區附近的投注站隨意挑了一張刮刮樂，在刮開前還特別拜了一下店裡供奉的土地公，希望能中大獎，而刮開時原本還以為自己看錯了，經店家確認後，真的刮出頭獎 100 萬，婦人開心的說她們家今年真旺。