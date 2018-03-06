今年已漲56%：奧斯卡得主Netflix再被瑞銀調

網路串流商 Netflix (NFLX-US) 週一 (5 日) 成為了大贏家。週日 (4 日) 晚上獲得了第 2 項奧斯卡獎後，Netflix 週一 (5 日) 股價上漲 4.63% 來到 315 美元，再創歷史新高。

Netflix 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

自家獨創「Icarus 伊卡洛斯」獲得了奧斯卡最佳紀錄片，描述了使用提高表現藥物 (PED) 的單車手們。這也是續去年獲得奧斯卡最佳紀錄短片「The White Helmets 白盔」後的第 2 枚獎項。