蘋果用戶沒買新機 3大原因卡住

（中央社記者江明晏台北6日電）果粉今年為何沒積極出手升級iPhone 8或iPhone X？一項調查指出，「太貴」、「想要更大螢幕」等3大原因阻止這些用戶升級，而今年傳聞的iPhone新陣容，可望解決這些果粉煩惱。
國外媒體Barron’s報導，Piper Jaffray分析師歐爾森(Michael Olson)調查1500名最近沒有購買新iPhone的果粉，發現3個主要因素阻止這些用戶升級。
結果顯示這些人最近沒有升級的主要原因是因為「目前的iPhone運行良好」，有44％的人選擇這個答案。
調查受訪者中，第2個最常見的原因是「新iPhone的價格太貴」，31％的受訪者稱這是他們不升級的原因。
另外，8%的調查受訪者表示，他們沒有升級是因為希望有比目前的iPhone X更大的螢幕的選擇。而17％的受訪者表示他們沒有升級有「其他原因」。
Piper Jaffary指出，蘋果今年傳出將推出的iPhone新產品陣容將解決39％用戶的煩惱，那些希望使用較低價格型號和擁有更大螢幕的用戶。
綜合近期市場消息傳出，蘋果今年將發表3款iPhone，分別是5.8吋、6.5吋搭載OLED螢幕的款式，以及6.1吋LCD螢幕的機型，改採1款相機、螢幕規格較低的機型和2款不同螢幕尺寸的高階手機。 若以型號區分，可能有旗艦機Xs，更大的螢幕版本Xs Plus和更低的價格選項X Lite。
分析師歐爾森給予蘋果股票「優於大盤」評等，目標價200美元，同時將蘋果2018財年的iPhone銷售預期從之前預估的2.3億支下調至2.263億支，儘管他現在認為先前針對蘋果2019年財年銷售2億3379萬支的估計，可能「太保守」。(編輯：陳永昌)1070306