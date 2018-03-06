蘋果用戶沒買新機 3大原因卡住

（中央社記者江明晏台北6日電）果粉今年為何沒積極出手升級iPhone 8或iPhone X？一項調查指出，「太貴」、「想要更大螢幕」等3大原因阻止這些用戶升級，而今年傳聞的iPhone新陣容，可望解決這些果粉煩惱。

國外媒體Barron’s報導，Piper Jaffray分析師歐爾森(Michael Olson)調查1500名最近沒有購買新iPhone的果粉，發現3個主要因素阻止這些用戶升級。

結果顯示這些人最近沒有升級的主要原因是因為「目前的iPhone運行良好」，有44％的人選擇這個答案。