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中央社

紐西蘭熱浪來襲 為史上最熱夏天

中央社2018/03/06 10:00
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社威靈頓5日綜合外電報導）大洋洲國家紐西蘭官方科學研究機構指出，紐西蘭現正經歷有史以來最炎熱的夏天。如果氣候變遷威力不減，未來還會遇上更多這樣的酷暑。

國家水資源和大氣研究機構（NIWA）指出，每日平均溫度為攝氏18.8度，高於正常值2.1度。南島測得最高溫38.7度，已打破1934年到1935年紀錄，締造自1909年開始記錄以來的最高溫。

法新社和「紐西蘭前鋒報」（New Zealand Herald）報導，NIWA氣象預報主任布蘭多林諾（ChrisBrandolino）說，天氣炎熱的背後有許多因素，包括海水溫度到達高峰、反聖嬰現象（La Nina）帶來的溫暖北風。

布蘭多林諾補充，氣候變遷造成的全球暖化也是主要因素，因為這拉高了長期以來的溫度底線。他說，如果造成氣候變遷的人為因素沒有解決，未來幾年可能會刷新更多紀錄。

他告訴紐西蘭電台說：「如果碳排放軌跡與現在一樣，我們預期未來10年、20年、30年甚至100年按自己的計畫走的話，這個狀況將會持續下去。」

連日高溫，紐西蘭政府已經宣布部分地區進入中度乾旱狀態，對受害農民提供援助。

科學家同時認為，極端天氣與氣候變遷有所關連，包括重創太平洋島國、在紐西蘭造成洪水的氣旋系統。

紐西蘭中間偏左的新政府已矢言協助解決氣候變遷，總理阿爾登（Jacinda Ardern）形容氣候變遷是她這一代人的關鍵挑戰。她設下目標，希望紐西蘭在2050年達到碳中和。（譯者：林宏翰/核稿：陳昱婷）1070306

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