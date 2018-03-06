紐西蘭熱浪來襲 為史上最熱夏天

（中央社威靈頓5日綜合外電報導）大洋洲國家紐西蘭官方科學研究機構指出，紐西蘭現正經歷有史以來最炎熱的夏天。如果氣候變遷威力不減，未來還會遇上更多這樣的酷暑。

國家水資源和大氣研究機構（NIWA）指出，每日平均溫度為攝氏18.8度，高於正常值2.1度。南島測得最高溫38.7度，已打破1934年到1935年紀錄，締造自1909年開始記錄以來的最高溫。

法新社和「紐西蘭前鋒報」（New Zealand Herald）報導，NIWA氣象預報主任布蘭多林諾（ChrisBrandolino）說，天氣炎熱的背後有許多因素，包括海水溫度到達高峰、反聖嬰現象（La Nina）帶來的溫暖北風。