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中華、南陽搶推輕型商用車 攻補貼政策下的汰舊商機

鉅亨網2018/03/06 10:13
鉅亨網 / NOWnews
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在老車汰舊換新的政策補貼下，國產商旅車需求可望持續湧出，中華 (2204-TW)ZINGER 繼 1 月開紅盤單月銷售破千台後，3 月乘勝追擊推出「ZINGER 旗艦 + 型」，而三陽 (2206-TW) 旗下南陽實業代理的現代汽車也宣布將在 3 月中旬發表改款輕商 All New Porter，有意挑戰輕型商用車霸主地位。

目前國內商旅車一哥是中華 ZINGER，上市以來定位在具備嶄新霸氣造型、車室大空間多變化並具備省油優勢的特點，吸引商旅車主注目，去年累計銷售近萬台，占中華車整體銷量 2 成，今年 1 月單月銷售再破千台。

而南陽看好相關商機，早在 2016 年就訂下 4 年內擠進台灣商用車市場前 3 大的目標，除了過去 2 年已導入多款重型商用車，本月中將推出 Porter 改款新車型，強調具備同級唯一自排變速，也是輕商唯一搭載 ABS(防鎖死刹車系統) 和 ESP(動態穩定系統)，除了大容量還有轎車化內裝，企圖在日系品牌把持的同級車市場中搶下一席之地。

而中華推出的「ZINGER 旗艦 + 型」，配備了高級房車才有的三合一盲區偵測警示系統 (BSW 盲區警示、LCA 車道變換輔助、RCTA 後方交通警示)，價位僅設定在 74.9 萬元，希望搶下更多入門 SUV 的買家市場，挑戰每月銷量突破千台。

此外， 中華三菱也積極推優惠方案來吸引一般汰舊換新的車主，COLT PLUS 和 GRAND LANCER 均享有舊換新優惠價，其中，COLT PLUS 本月超值特仕型車款，原入門車款 56.9 萬元，本月購車享舊換新優惠價 48.9 萬元，再送價值超過 2 萬元的實用配備； 而 GRAND LANCER 驚嘆型原價 66.9 萬，舊換新專案優惠價 58.9 萬起，優惠幅度最高達 8 萬元。

中華車表示，今年成車內外銷提車目標為 5.1 萬台，年增 2.37%，除了改款商用車買氣可望延續，還有 Veryca 大改款和 Outlander 小改款用來衝刺銷量。

 
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