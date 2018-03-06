大學申請線上書審開放測試 影音檔幫教學

為了讓考生更熟悉審查資料上傳系統，甄選委員會表示，即日起至3月12日的每日上午8時至晚間9時，開放「第二階段審查資料上傳測試系統」（https://www.caac.ccu.edu.tw/），學測考生可憑學測應試號碼及身分證號碼進行測試。

大學甄選入學委員會今天發布新聞訊息指出，大學個人申請入學招生管道將於3月20日開始報名，個人申請入學包含第一階段篩選和第二階段指定項目甄試，第二階段甄試全面實施「書面審查電子化作業」，通過各校系第一階段篩選的學生，須於各校系規定截止日前上傳審查資料。

（中央社記者許秩維台北6日電）大學甄選入學委員會今天表示，大學個人申請「審查資料上傳系統」開放測試，除了將過去常見錯誤彙整成Q&A，還有操作說明和教學影音檔供考生查看。

測試系統僅供考生測試及練習使用，系統內考生通過篩選校系非正式資料；考生於該測試系統所上傳的審查資料也不列入正式資料，而考生的資料一經確認上傳，即不得再進行測試。

甄選會也將以往考生上傳時常發生的錯誤彙整成Q&A，如資料應採分項逐一上傳，而非將所有項目製作成一個檔案後上傳、上傳檔案格式限定PDF、每個檔案容量限制5MB、僅將檔案上傳但未完成確認作業等，考生可上網查看。

甄選會表示，網站除了有審查資料上傳作業的操作說明外，還有教學影音檔；上傳測試期間若遇任何問題，可於每日上午8時至傍晚5時之間（例假日除外），電洽甄選委員會（05-2721799）詢問。（編輯：管中維）1070306