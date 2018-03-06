奧斯卡頒獎收視創新低 原因專家這樣猜

路透社報導，今年以前，史上第2低收視率是去年的3290萬人，歷年最低則要回到2008年強史都華（JonStewart）主持時，只有3200萬人收視。

根據娛樂週刊「綜藝」（Variety）和「好萊塢報導」（Hollywood Reporter），這檔深夜的典禮轉播近4小時，尼爾森（Nielsen）民調收視率平均18.9%。

（中央社洛杉磯5日綜合外電報導）美媒報導，根據今天稍早發布的收視率結果，美國廣播公司電視台（ABC）的第90屆奧斯卡頒獎典禮轉播收視率創史上新低，原因為何眾說紛紜。

但據美國廣播公司發布的聲明，今年頒獎典禮總收視人次約2650萬人，成了史上最乏人問津的一屆。比起2017年的頒獎信封烏龍，今年典禮也沒什麼大爆點。

收視數據並不包括數位和手機觀看人次。

法新社報導，剖析電視生態的作家巴塔格里歐（Stephen Battaglio）在「洛杉磯時報」（Los AngelesTimes）中推測，觀眾可能已對「#我也是」（#MeToo）和「時間到了」（Time's Up）等反性騷性平運動感到疲乏。

「紐約時報」（New York Times）報導，典禮前，美國廣播公司電視台高層就很擔心收視率，公開表示，奧斯卡獲獎人不必覺得有必要發表激昂、政治正確的演說，典禮還是只要輕鬆有趣就行了。

而本屆奧斯卡頒獎典禮雖仍提及「#我也是」和「時間到了」的重要，卻對總統川普執政當局行徑沒有太多著墨，也和金球獎、艾美獎（Emmys）風格大不同。

也有專家推測，初期收視率（PreliminaryRatings）只採計高峰時段，但不會因時差調整採計時段，所以不是美國西岸觀眾的收視高峰，無法反映真實收視。

今年稍早的其他3大電視轉播金球獎（GoldenGlobes）、葛萊美獎（Grammys）和超級盃足球賽（Super Bowl），收視也都比去年低。（譯者：梁元齡/核稿：鄭詩韻）1070306