錠嵂保經定著率75% 攬才推網路實境秀

為吸引更多新手、好手加入，錠嵂保險經紀人斥資高達8位數打造網路實境秀，為國內首見由產業獨立主導的實境節目，錠嵂保險經紀人公司總經理趙惠仙期待透過網路實境秀，今年業務員可淨增加300人，若以去年業務員淨增加1200人估算，一檔網路實境秀可吸引業務人員增加1/4。

他進一步補充，經過近幾年的努力，錠嵂的知名度已有相當提升，但在公司長遠的考量下，仍有增招大量優秀人才的需求。因此，公司大膽嘗試，決心跨入實境秀這塊熱門的領域，盼能透過此次的活動，延攬到具有潛力的商業新秀。

同時，趙惠仙也表示，目前錠嵂業務員平均年齡約30歲，且錠嵂有完整、有系統的教育訓練，由公司主管擔任導師，以一對一方式對新進人員進行指導，協助壽險新手快速上手，因此，業務員定著率相當亮眼，半年定著率有85%、第13個月定著率也有75%。

定著率代表業務員的穩定度，就是統計1年後，即第13個月時，業務員還在這家壽險公司的比率。根據壽險公會統計，整體壽險業業務員第13個月定著率長期不到5成，2010年更一度跌破4成，來到38.93%的谷底，即使之後緩步向上攀揚，2016年來到48.53%，但仍未回到2008年的49.7%。（編輯：林興盟）1070306