義現懸峙國會 組聯合政府和經濟未來 五星運動是關鍵

根據點算 9 成多選票的結果，81 歲前總理貝盧斯科尼領導的中右翼聯盟得票率約 37%，排第 1 位，但未能超越 4 成門檻籌組政府。反建制的五星運動 (Five Star) 取得約 32% 選票，雖然無法控制國會，但成為國會單一最大黨。以執政民主黨為首的中間偏左聯盟以 22% 的得票率大幅落後，民主黨獨得約 19% 的選票。

義大利在周日 (4 日) 舉行的大選 9 成選票已出爐，反建制、反移民、疑歐的民粹勢力得票暴增，其中「五星運動」及極右翼「聯盟黨」急速冒升。由聯盟黨等 4 黨組成的中右翼聯盟得票最多，料拿下 37% 選票；五星運動則成為單一最大政黨。但沒有政黨或聯盟掌握多數議席，一如所料出現懸峙國會局面。聯盟黨和五星運動的領袖分別聲稱準備執政。

結果反映選民對現屆政府的表現感到憤怒。民眾對貧富懸殊差距擴大、失業率高企及外來移民大增等現象十分不滿。安莎新聞社 (Ansa_指民主黨黨魁倫齊 (Matteo Renzi) 已經決定請辭下台。

在領先的中右翼聯盟內，如果以單一政黨計算，由薩爾維尼領導、主張反移民的疑歐派聯盟黨贏得約 18% 的選票，壓倒貝盧斯科尼領導的中間偏右政黨意大利力量黨 (14%) 按照該聯盟的「君子協定」，將由聯盟內得票率較高的政黨提名總理。照此協定薩爾維尼有望出任總理。他曾承諾若出任總理，首年任期會送走 15 萬移民。

薩爾維尼周一 (5 日) 在米蘭舉行發布會，表示其中右翼聯盟有 37% 的得票率是「非凡的勝利」，「我們有權利和義務在未來幾年治理國家」。他將與貝盧斯科尼等盟友會談，商討選後計畫。他表示聯盟黨願意與所有黨派協商，但不會參與組建「義大利雜菜湯」式的聯合政府。

五星運動 31 歲領袖馬約 (Luigi Di Maio) 也表示，五星運動支持率高，顯示下一屆政府應由該黨領導。雖然五星運動原則上反對與其他政黨合作，最渴望能獨力執政，但該黨的 31 歲領袖馬約暗示，對引入合作夥伴保持開放態度。五星運動黨副主席巴蒂斯塔 (Alessandro di Battista) 認為，其他政黨、聯盟籌組政府時，應與他們談判。

薩爾維尼之前聲稱不會與五星運動共組政府，但聯盟黨經濟政策首席負責人周一不排除與五星運動結盟的可能。聯盟黨仍然主張，應在最可行的時間點盡早脫離歐洲單一貨幣，不過五星運動則認為退出歐元的時機已經過了。

歐洲智庫 Bruegel 分析師梅勒說：「在日後可能組成的任何新政府，五星運動都將是關鍵；他們會否展現負責任態度？會否選擇與民主黨或聯盟黨展開對談？義大利經濟的未來，短期內將取決於此。」

各政黨談判合作籌組聯合政府需時，預料政治僵局可能持續數星期至數個月。市場人士擔心，大選帶來不明朗局面，可能會對金融市場造成負面影響，即使組成聯合政府執政，也會很難管治。自 2008 年金融危機以來，歐洲各國民粹主義政黨崛起。隨着義大利經濟下滑、失業率維持在 11%，國內主流政黨再也擋不住選民的怒火。

義大利極右派與民粹政黨得票暴增，被外界拿來與英國脫歐公投、美國總統川普崛起對照。法國極右派民族陣線領袖瑪琳．勒龐推文說：「歐盟今晚可難受了。」

華爾街見聞報導，「懸峙國會」走向和反建制黨派五星運動獲得大部分選票，使得義大利富時 MIB 指數在歐股全面回彈時，仍出現下跌，跌幅最大超 2%。

(圖：華爾街見聞)

此外，義大利 10 年期公債殖利率也上漲 7 個基點（BP），義大利遭遇「股債雙殺」。