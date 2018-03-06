涉嫌四度性侵女秘書　南韓總統接班人安熙正宣布辭職

被視為是南韓總統文在寅接班人的南韓忠清南道知事安熙正，近日捲入涉嫌性侵女秘書的風暴。本月 5 日晚間，安熙正的女秘書金志恩，公開上電視節目披露自己曾四度遭到安熙正強暴，而安熙正則在今（6）日凌晨於臉書上宣布辭去道知事之職務，共同民主黨也在今天清晨隨即宣布開除安熙正黨籍。

當地時間 5 日晚間，安熙正的秘書金志恩出面於南韓 JTBC 電視台的新聞直播中，控訴安熙正涉嫌從去年 6 月底開始，一直到今年 2 月一共 8 個月的時間內，四度強暴她，還多次對她性騷擾。她表示，自己將在今天對安熙正提出告訴。



▲現年 52 歲的安熙正形象十分良好。（圖／翻攝自조선일보 , 2018.3.6）

現年 52 歲的安熙正，已婚並與妻子育有 2 子。他在 2010 年獲選為忠清南道知事，形象良好，被視為是政壇清流。去年他甚至與現任總統文在寅一同角逐在野黨總統候選人的黨內提名，大選過後則被視為下屆總統熱門人選，前景看好。然而涉嫌性侵事件爆發後，他首先向外界坦承自己確實與金志恩有過「不適當的性關係」，但仍堅稱兩人是「兩情相悅」。經過昨天的電視直播，他選擇在凌晨上臉書向金志恩道歉，並宣布辭去道知事一職，且停止所有政治活動。



▲安熙正（圖左）原本被視為現任南韓總統文在寅（圖右）的接班人。（圖／翻攝自韓聯社 , 2018.3.6）

至於安熙正所屬的民主黨也已正式向民眾致歉，並在今天清晨開除安熙正的黨籍。