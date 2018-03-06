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綠色農業正當紅 全宇-KY 2月營收逆勢揚月增42

鉅亨網2018/03/06 10:24
鉅亨網 / NOWnews
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綠色農業正當紅，微生物複合肥料製造商全宇 - KY(4148-TW) 公布 2 月營收，儘管有農曆春節因素影響，但是單月營收仍達 2.33 億元，月增率達 42%，年增率亦達 29%；累計前 2 月營收達 3.88 億元，年增率 53%。

受惠於營收飆升，市場買盤也湧入，全宇 - KY 股價開盤 5 分鐘就攻上漲停。

全宇 - KY 表示，1 月已是馬來西亞雨季末期，2 月雖然理論上也是相對淡季，加上又有農曆新年假期，不過受惠於馬來西亞對於微生物生化複合肥料接受物逐漸提升，產品市場滲透率持續提升，也帶動公司營收呈現高成長。

全宇 - KY 表示，生物複合肥料因添加有機質及微生物，可防止肥料的流失並增加土壤養份，且作物產量可較傳統化學肥料多出 1.2-2 倍，因此，公司在馬來西亞油棕肥料市場市佔率已超過 15%，並持續成長中。

全宇 - KY 指出，目前公司在東馬與西馬合計年產能為 35 萬噸，預計全年稼動率都能保持在 80-85% 的水準，隨著客製化產品比重持續增加，已規劃後續擴充產能的準備。

展望今年，全宇 - KY 表示，2015 年間曾發生全球聖嬰現象曾經導致油棕大量枯死，重新種植的油棕樹在經歷 3 年的成長期後，將於今年開始結果，預期對於肥料的需求將大增，將是推升公司成長的動能；此外，公司也開始跨足油棕廢料轉生物肥的循環經濟領域，預計今年內會有部分營收獲利貢獻開始挹注。

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義現懸峙國會 組聯合政府和...美光股價大漲 記憶體股跟漲...

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