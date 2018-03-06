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影／持毒心虛棄車逃　獨留越南籍男子落法網

記者郭俊暉／高雄報導2018/03/06 16:29

高雄市凌晨發生警匪追逐案件，有一輛自小客車行經建國、大順路口時，被巡邏警網發現形跡可疑，警方欲上前盤查時，該部自小客車加速逃逸拒絕攔查，最後轉進巷弄內，車上三名男子衝出車門徒步逃逸，獨留一名越南籍男子在車上，警方在車上查獲毒品，全案將擴大偵辦。

高市警局苓雅分局福德二路派出所巡佐蘇明雄、警員王友廷於05日23時50分許巡邏至建國、大順路口，見一部自小客車左後方向燈疑似損壞未亮、且行車速度忽快忽慢，又滯速於路中，警方為保用路人安全，遂上前攔查該部可疑自小客車，該車卻不服稽查並加速離去，警方尾隨至武廟路146巷內時，該車突停於路中，隨後車內三名男子衝出棄車逃逸，該車後因左前輪胎破損，而向右碰撞人行道，警方最終將留於現場之一名越南籍武姓青年(78年次、坐於副駕駛座後方位置)及車輛帶回派出所做進一步調查。

經警方查詢該名越南籍武姓男子並非逃逸外勞，而警方在該自小客車內查獲一包安非他命(毛重1.16公克)，全案依毒品危害防制條例移送擴大偵辦中。

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關鍵字毒品福德二路派出所
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