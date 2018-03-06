核二再轉議題 前核四廠長：盼相信專業

原能會昨天審查通過台電公司核二廠2號機申請再轉，副主委邱賜聰指出，審查案依法不需到立法院委員會專案報告，但立法院是最高民意機關，會尊重立法院的意見辦理。

台電2月5日向原子能委員會提出第二核能發電廠2號機起動申請，核二廠2號機98.5萬瓩若加入供電，有望增加3%備轉容量率。原能會收到申請後，找來內部人員及外部專家組成審查團隊，進行為期1個月審查，總計召開3次審查會議，確認有無程序、設備等需改進注意之處，並實際到核電廠了解狀況。

（中央社記者朱則瑋台北6日電）原能會審查通過核二廠2號機再轉申請，但後續仍需向立法院專案報告，核四前廠長王伯輝今天說，這非法定程序，應相信專業，交給專家處理審查，而非流於政治因素。

核四龍門電廠前廠長王伯輝今天向中央社記者說，科技不能用科技專業解釋，只能相信政治，這樣台灣就完了，過往審查只要原能會通過就通過，本來就不用經過立法院，「有哪個國家核電廠重起需要經過國會同意」原能會找來內部及外部專家學者負責審查，有效確保核二2號機安全無虞，這些立法委員難道會比這些人專業嗎？

王伯輝指出，就像一台特殊的車子故障，需要找專業維修人員來維修，而不是交給一般人負責，立委可以針對審查是否合乎程序、有無替人民著想等內容來質詢原能會，而非自己跳下去加入審查程序。

原能會除有內部人員加入審查，更另聘請具有電氣儀控、機械熱流、核工燃料及結構等各領域11位專家學者協助審查及現場視察。之前核一廠1號機停機，因遲遲無法到立法院教委會報告，未能重起動，核二2號機組假使碰到類似情形，可能無法趕上5月提早開始的用電高峰期。（編輯：溫貴香）1070306