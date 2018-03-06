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中央社

槍管加貿易戰 美追夢人計畫到期卻遭遺忘

中央社2018/03/06 10:27
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者江今葉華盛頓5日專電）槍枝管制加上貿易關稅，兩大議題近日占據美國媒體版面。曾引起兩黨針鋒相對，不惜讓聯邦政府關門的追夢人計畫，如今已屆國會提出對策的期限，百萬非法移民恐將面臨遣返。

川普去年9月5日宣布終止追夢人計畫，當時曾給予國會6個月時間研擬對策，截止日期就在今天。川普當然沒放過這個嘲諷民主黨的機會，他在推特上大酸民主黨，「給了他們6個月，他們根本就不關心。」「不知他們去哪了？」

1月下旬，民主黨為了讓俗稱「追夢人計畫」的「童年抵達者暫緩驅逐辦法」（Deferred Action forChildhood Arrivals，DACA）能獲得行政部門支持，不惜杯葛聯邦預算，迫使聯邦政府停擺3天。

儘管民主黨在72小時內就宣告妥協，讓臨時預算法案通過，但也換來共和黨同意協商非法移民議題。

只是2月中發生在佛羅里達州的高中校園槍擊案，讓槍枝管制議題占據媒體版面，連川普都被迫讓步，提出調高購槍年齡至21歲，並宣布將禁止「撞火槍托」（bump stock）。「撞火槍托」是一種能在不變更槍械內部構造下，讓半自動武器能像機槍般連發的裝置。

上星期，川普又語出驚人地表示，將對鋼、鋁進口產品課徵高關稅，結果各國強力抨擊，也引發國際貿易大戰的憂慮，貿易問題自然成為媒體焦點。

如今，內有槍枝管制議題，外有貿易大戰，加上白宮的宮廷內鬥與通俄門調查等，各項議題搶占媒體之下，追夢人計畫也就為國會與媒體所遺忘，隨著國會提出對策的期限已屆，上百萬非法移民恐將面臨遣返。

華盛頓時報（Washington Times）報導，追夢人運動組織今天聚集在民主黨全國代表大會（DNC）華盛頓特區辦公室前靜坐抗議，部分抗議者也宣布將退出民主黨。

抗議者說，他們不只抗議民主黨，也譴責共和黨，指責他們在期限內無所作為。（編輯：屈享平）1070306

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