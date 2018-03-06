槍管加貿易戰 美追夢人計畫到期卻遭遺忘

（中央社記者江今葉華盛頓5日專電）槍枝管制加上貿易關稅，兩大議題近日占據美國媒體版面。曾引起兩黨針鋒相對，不惜讓聯邦政府關門的追夢人計畫，如今已屆國會提出對策的期限，百萬非法移民恐將面臨遣返。

川普去年9月5日宣布終止追夢人計畫，當時曾給予國會6個月時間研擬對策，截止日期就在今天。川普當然沒放過這個嘲諷民主黨的機會，他在推特上大酸民主黨，「給了他們6個月，他們根本就不關心。」「不知他們去哪了？」

1月下旬，民主黨為了讓俗稱「追夢人計畫」的「童年抵達者暫緩驅逐辦法」（Deferred Action forChildhood Arrivals，DACA）能獲得行政部門支持，不惜杯葛聯邦預算，迫使聯邦政府停擺3天。