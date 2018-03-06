小金人遭竊 奧斯卡影后神淡定：讓他去

路透電視台（Reuters Television）拍到的影片中，麥朵曼離開派對時聳聳肩說：「我的奧斯卡不見了。」

法新社報導，60歲的法蘭西絲麥朵曼（FrancesMcDormand）昨晚以她在「意外」（Three BillboardsOutside Ebbing, Missouri）中的個性演技再添一座小金人，2度榮膺奧斯卡影后，但獎座在慶功派對上遭人扒走。

（中央社洛杉磯5日綜合外電報導）奧斯卡頒獎典禮落幕，慶功派對卻上演好萊塢式大盜戲碼，影后法蘭西絲麥朵曼的小金人不翼而飛，眾人似乎比她還緊張。所幸一名攝影師抓到嫌犯，影后才和獎座「破鏡重圓」。

在奧斯卡派對（Governors Ball）上，獲獎人可以替小金人刻上自己的名字。

人在現場的「紐約時報」（New York Times）撰稿人巴克利（Cara Buckley）推文描述當時情況，麥朵曼把獎座放在地上和人聊天後，獎座就不翼而飛。眾人急著抓小偷，麥朵曼則說：「讓他去吧。」

「每日郵報」（DailyMail）報導，弄丟獎座的麥朵曼依然十分淡定，繼續和兒子與丈夫在派對上走來走去，難掩瀟灑作風。

巴克利寫道：「有男子拿走了法蘭西絲麥朵曼的奧斯卡獎座往外跑，奧斯卡派對的保全人員正在搜查他的下落。」

據巴克利推文，慶功派對主廚帕克（WolfgangPuck）的攝影師在嫌犯隱沒舞會人群前逮到他，拿回獎座。

警方今天表示這名小偷布萊恩（Terry Bryant）的確是持票進場，將以重大竊盜罪名移送，目前遭拘留，保釋金2萬美元。

娛樂週刊「綜藝」（Variety）報導，布萊恩偷到獎座後超囂張，還發影片上臉書，拿著偷來的小金人說他以「音樂成就」獲獎，開玩笑說：「拿獎了！這是我的。寶貝，我們今晚拿到了。」（譯者：梁元齡/核稿：陳昱婷）1070306