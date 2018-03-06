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大陸31項惠台措施　人力銀行：工作機會數增加1成

記者彭夢竺／台北報導2018/03/06 11:08
▲中國大陸公布31項惠台措施，根據人力銀行調查，大陸包含港澳的整體工作機會數明顯增加1成。（示意圖／取自CC0圖庫）
▲中國大陸公布31項惠台措施，根據人力銀行調查，大陸包含港澳的整體工作機會數明顯增加1成。（示意圖／取自CC0圖庫）

日前中國大陸公布31項惠台措施，吸引不少民眾想前往大陸工作，根據人力銀行調查，2月國大陸包含港澳的整體工作機會數明顯增加1成，相關的職缺瀏覽數也暴增到58萬4,739次，調查也顯示，想要轉職成功平均要投遞出29份履歷，薪資要多13.2%才願意轉職。

國台辦日前公布釋出31項惠台措施，內容涵蓋台商、產學、影視及高等教育等，對台灣人才磁吸效益還有待觀察，但從1111人力銀行資料庫顯示，２月份中國大陸含港澳的整體工作機會數，和去年同期相比明顯增加1成，且從網站上工作地點顯示在中國大陸的職缺瀏覽數也從去年的39萬2,779次，暴增到今年的58萬4,739次，成長幅度將近5成，說明國內求職者對於赴對岸工作，仍抱持高度興趣。

正逢年後轉職高峰，調查也發現，想要轉職成功，求職者平均要投遞出29份履歷，才能找到工作，薪資至少要多13.2%才願意轉職，以平均薪資36,492元來換算，等於加薪4,817元。

在轉職方向上，有超過6成的受訪者選擇跨領域轉換跑道，想從事不同產業不同職務的工作與不同產業相同職務，轉職專區中被搜尋最多的職缺包括數據分析師、視覺設計師、數位行銷人員，以及APP軟體工程師等最為熱門。

人力銀行分析，隨著巨量分析時代到來，各行各業都需要大數據人才，無論是金融、管理、零售，橫跨不同產業類別，資料分析已經成為顯學，各行各業對大數據的迫切需求也反應在相關人才的薪資水準上，業界平均薪資在3.5萬到6.5萬元，具備演算法開發能力的工程師，薪資更可達到百萬。

此外，人力銀行指出，隨著數位行銷手法日新月異，只有單一能力的行銷人員是無法生存的，符合時代需求的數位行銷人員，不僅要有內容企劃的能力對市場敏銳，還需要擁有關鍵字行銷、社群行銷等跨界能力，業界的平均薪資在3萬到4.5萬元，加上台灣本是科技大國，具備撰寫程式能力的軟體工程師，自然成為搶手人才，平均起薪從4.5萬到7萬元。

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全台最旺姊妹　輪流刮出百萬頭獎追求更高薪資　百貨業最想換工作

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