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政治

一月密會蔡總統？　柯文哲不願正面回應

記者邱明玉 / 台北報導2018/03/06 10:42
▲台北市長柯文哲6日出席台北市創新實驗教育成果發表會。（圖／北市府提供 , 2018.3.6）
▲台北市長柯文哲6日出席台北市創新實驗教育成果發表會。（圖／北市府提供 , 2018.3.6）

傳出總統蔡英文與台北市長柯文哲在今年1月曾經私下會面，並談及敏感的選舉議題，還有兩岸政策、及雙方未來是否合作，對此，柯文哲今（6）日受訪時，一直顧左右而言他，不願正面回應，他只表示，他常常跟蔡總統見面，「這個沒必要跟你們公開。」

外傳蔡總統與柯文哲在今年1月曾經私下會面，而且在結束會面後不久，1月下旬，蔡總統在接受媒體專訪時，向柯文哲喊話，盼柯P對「台灣價值」做再次確認，讓民進黨的支持者感覺他是能一起作戰的人。

對此，柯文哲都不願正面回應，他表示，「常常跟蔡總統見面，這不叫私底下，我們常常見面，你調影片出來看，我們常常見面，其實我們每次遇到，咬耳朵也是講很多。」

經不起媒體一再追問，柯文哲被逼急了，只說「這個沒必要跟你們公開，其實蔡總統有話要跟我講，常常會叫民進黨台北市黨部主委黃承國來傳遞，溝通都沒有問題。」

對於雙方是否有談到選舉合作，柯文哲表示，「看你對選舉的定義是什麼？台灣選舉、政治太多，每天什麼都要跟選舉扯上關係，哪有這麼多選舉？」

媒體再問，不然他跟蔡總統都聊什麼，柯文哲則，「看從想想到阿才（兩隻貓）都有。」柯又說，「記不起兩個月前發生什麼事。」

媒體再次確認，他到底1月份有無跟蔡總統私下會面？柯文哲還是不願正面回應，他僅說，「每次遇到也有講話，在電梯裡面也有講很多話，私底下定義是什麼，算了、算了，不要回答。」

對於獨派表態不挺他，柯文哲則說，「還好啦，離選舉還有很長的時間，每天都是動態的，就盡量做。」

至於表態參選台北市長的前台南縣長蘇煥智說，他預測民進黨會禮讓柯，柯文哲說，「who knows？」

對於民進黨除了禮讓他、自推人選，是否還有第三條路？柯僅說，這要問民進黨祕書長洪耀福。

關鍵字台北市長柯文哲蔡英文洪耀福蘇煥智
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