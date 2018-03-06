一月密會蔡總統？　柯文哲不願正面回應

傳出總統蔡英文與台北市長柯文哲在今年1月曾經私下會面，並談及敏感的選舉議題，還有兩岸政策、及雙方未來是否合作，對此，柯文哲今（6）日受訪時，一直顧左右而言他，不願正面回應，他只表示，他常常跟蔡總統見面，「這個沒必要跟你們公開。」

外傳蔡總統與柯文哲在今年1月曾經私下會面，而且在結束會面後不久，1月下旬，蔡總統在接受媒體專訪時，向柯文哲喊話，盼柯P對「台灣價值」做再次確認，讓民進黨的支持者感覺他是能一起作戰的人。

對此，柯文哲都不願正面回應，他表示，「常常跟蔡總統見面，這不叫私底下，我們常常見面，你調影片出來看，我們常常見面，其實我們每次遇到，咬耳朵也是講很多。」